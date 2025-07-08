Η δασική πυρκαγιά που μαίνεται από σήμερα το πρωί στη Μασσαλία, έχοντας φτάσει στα περίχωρα της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Γαλλίας, έχει κάψει 7.000 στρέμματα και έχει προκαλέσει ζημιές σε περισσότερα από 10 κτίρια, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος σε δημοσιογράφους.

Ο Ζορζ-Φρανσουά Λεκλέρ, νομάρχης της περιοχής, πρόσθεσε ότι δεν έχουν αναφερθεί ανθρώπινα θύματα από την πυρκαγιά.

Η δασική πυρκαγιά εξαπλώνεται πολύ γρήγορα λόγω των ανέμων που πνέουν με ταχύτητα έως και 70 χιλιόμετρα την ώρα. Ο δήμος κάλεσε τους κατοίκους του 16ου διαμερίσματος της πόλης να μείνουν μέσα στα σπίτια τους και ζήτησε να μην κυκλοφορούν στους δρόμους, ώστε να μην εμποδίζεται η διέλευση των οχημάτων της πυροσβεστικής και άλλων υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Νωρίτερα, έκλεισε το αεροδρόμιο της πόλης.

Από τις μεσημεριανές ώρες δεν πραγματοποιείται καμία αναχώρηση ή άφιξη αεροπλάνων.

Ορισμένες πτήσεις έχουν εκτραπεί προς τη Νίκαια, τη Νιμ και άλλα περιφερειακά αεροδρόμια, σημείωσε ο εκπρόσωπος.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, 168 πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί για να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά που ξεκίνησε κοντά στην κωμόπολη Λε Πεν-Μιραμπό, στα βόρεια της Μασσαλίας. Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν και ελικόπτερα.

Μια κάτοικος του Λε Πεν-Μιραμπό, η Μονίκ Μπαγιάρ, είπε ότι πολλοί γείτονές της έχουν ήδη φύγει, αν και δεν έχει εκδοθεί εντολή εκκένωσης. «Εμείς θα μείνουμε, εκτός και αν οι πυροσβέστες μας πουν να φύγουμε», πρόσθεσε.

Μια άλλη κάτοικος, η Ζακλίν Ρεβιλά, είπε ότι ο καπνός είναι πολύ πυκνός. «Μας διέταξαν να μείνουμε μέσα, με μήνυμα που μας έστειλαν στο κινητό τηλέφωνο. Περιμένουμε νεότερες οδηγίες», είπε.

Η τοπική περιφέρεια Προβηγκίας-Άλπεων-Κυανής Ακτής ανέφερε με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ ότι «σε αυτό το στάδιο» οι κάτοικοι πρέπει να μείνουν μέσα στα σπίτια τους. «Κλείστε παράθυρα, πόρτες (...) και μην μετακινείστε στους δρόμους», ανέφερε.

Στο κέντρο της Μασσαλίας υπάρχει έντονη οσμή καμένου και ο καπνός καλύπτει κάποια μέρη της πόλης.

Μια εκπρόσωπος του δήμου είπε ότι η περιφέρεια της πόλης, το 15ο και το 16ο διαμέρισμα, που συνορεύουν με το Λε Πεν-Μιραμπό, απειλείται από τη φωτιά. Οι Αρχές περιμένουν νεότερες οδηγίες από την πυροσβεστική για να ξεκινήσουν εκκενώσεις και οι κάτοικοι είναι πολύ ανήσυχοι, τόνισε.

🔴 Fermeture de l’aéroport de Marseille.



Aucun vol au départ et à l’arrivée en raison d’un très violent incendie à proximité de l’aéroport.



Les vols se déroutent tous. pic.twitter.com/RCRrFy5E4J — air plus news (@airplusnews) July 8, 2025

🔥 FRANCE: You can see why Marseille airport has been closed. This is on the road between L’Estaque and Les Pennes.



📹 @MRStransferAir pic.twitter.com/JkK26dGjpN — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 8, 2025

A large-scale fire is currently raging in Pennes-Mirabeau between Marseille Provence Airport (MRS) and Marseille (Bouches-du-Rhône) closing the flight operations.



Gusts exceeding 70 km/h in the area since late morning.



Starting from a vehicle fire on the A552, it has already… pic.twitter.com/pGZhEDcCLf — FL360aero (@fl360aero) July 8, 2025

🔴 INCENDIE PENNES-MIRABEAU - 13h30 : 30 hectares parcourus.

Les habitants de Jas de Rode, Pierrefeu et Bouroumettes doivent rester confinés.

L'aéroport de Marseille Provence est fermé. La ligne SNCF entre Miramas et l'Estaque est interrompue.

🎙️Edition spéciale sur Ici Provence pic.twitter.com/MkIO1OFQrW — ici Provence (@ici_provence) July 8, 2025

«Παραμένει ενεργή» πυρκαγιά σπάνιας έντασης στη Γαλλία

Σημειώνεται πως πυρκαγιά σπάνιας έντασης «παραμένει ενεργή» σήμερα το πρωί στη νότια Γαλλία, όπου έχει κάψει πάνω από 20.000 στρέμματα δασικής έκτασης, προκαλώντας το προσωρινό κλείσιμο αυτοκινητόδρομου προς την Ισπανία, όπως και την απομάκρυνση κατοίκων, στα σπίτια των οποίων έφτασαν οι φλόγες.

A major forest fire near France’s Narbonne has burned over 1,450 hectares, forcing evacuations, closing a motorway, and engulfing homes, as seen from the access road and water bomber aircraft.#France #Narbonne #ForestFire pic.twitter.com/0VWGzGJlfc — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 8, 2025

Έως 1.070 πυροσβέστες αγωνίζονται για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και 5 «τραυματίστηκαν πολύ ελαφρά», ανέφεραν νωρίς σήμερα το πρωί οι νομαρχιακές αρχές του Ωντ, γεωγραφικού διαμερίσματος που έχει ήδη πληγεί από τρεις δασικές πυρκαγιές σε μια εβδομάδα.

Η πυρκαγιά «παραμένει ενεργή», προειδοποίησαν οι κρατικές υπηρεσίες και αεροπλάνα Dash και Canadair ξανάρχισαν τις ρίψεις νερού όταν ξημέρωσε.

Η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο A9, που συνδέει τη Γαλλία με την Ισπανία κατά μήκος της Μεσογείου, θα επιτρεπόταν ξανά από τις 10:00 τοπική ώρα (11:00 ώρα Ελλάδος) μετά τη διακοπή της κυκλοφορίας στην οδική αυτή αρτηρία χθες, Δευτέρα, ανακοίνωσαν οι νομαρχιακές αρχές του Ωντ.

«Σήμερα το πρωί έγινε μία εκτίμηση. Ξανανοίγουμε σταδιακά τον αυτοκινητόδρομο. Αρχικά το ρεύμα βορρά-νότου για να αποσυμφορήσουμε τα φορτηγά και στην συνέχεια το άλλο ρεύμα», δήλωσε στο AFP ο νομάρχης του Ωντ Κριστιάν Πουζέ.

Πέντε πολίτες λαμβάνουν «ιατρική φροντίδα, μεταξύ αυτών ένα παιδί», σύμφωνα με τις νομαρχιακές αρχές. Οι φλόγες προκάλεσαν ζημιές σε πολλά σπίτια και κατέστρεψαν ένα εργαστήριο και έναν στάβλο.

Οι αρχές διατηρούν εξάλλου τα μέτρα περιορισμού στα σπίτια που εφαρμόστηκαν σε πολλές συνοικίες του νοτίου τμήματος της Ναρμπόν, στην Περιάκ-ντε-Μερ και στον οικισμό Πρα-ντε-Σεστ της κοινότητας Μπαζ, που συνορεύει με τον A9.

Σε αυτόν τον οικισμό, οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους λόγω των φόβων για τη φωτιά.

Η Μαρτίν Μπου, μια συνταξιούχος, λέει με δάκρυα στα μάτια στο AFP ότι είδε τις φλόγες να πλησιάζουν γύρω στα είκοσι μέτρα από το σπίτι της. Μετά, έφτασε ο δήμαρχος, λέγοντας «ότι πρέπει να κλείσουν όλα», τότε «άρχισε να βγάζει τα κλουβιά μεταφοράς με τις γάτες (της), να μαζεύει τις χελώνες (της), και έβαλε τον σκύλο στο αυτοκίνητο» προτού απομακρυνθεί προς την κοινότητα Περιάκ-ντε-Μερ, από όπου επέστρεψε σήμερα το πρωί.

Πολλοί οδηγοί αυτοκινήτων εγκλωβίστηκαν σε τεράστια μποτιλιαρίσματα, ορισμένοι αναγκάστηκαν να περάσουν τη νύχτα στα αυτοκίνητά τους. Περίπου 150 άνθρωποι φιλοξενήθηκαν στο εκθεσιακό πάρκο της Ναρμπόν, ενώ άλλοι σε αίθουσες ή γυμναστήρια σε γειτονικές κοινότητες.

Αν και η τραμουντάνα, ο άνεμος που πνέει στη μεσογειακή ακτή, αναμένεται να πέσει ελαφρά σήμερα, ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει πολύ αυξημένος λόγω των «μετεωρολογικών συνθηκών (…) που είναι πολύ κοντά» σε αυτές της Δευτέρας, προειδοποίησε η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France.

H φωτιά ξεκίνησε χθες γύρω στις 15:00 τοπική ώρα (16:00 ώρα Ελλάδος) υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, από έναν αμπελώνα στην οροσειρά Κορμπιέρ. Στη συνέχεια εξαπλώθηκε γρήγορα, τροφοδοτούμενη από την τραμουντάνα σε βλάστηση που έχει ξεραθεί από την ανομβρία και την παρατεταμένη περίοδο καύσωνα τις τελευταίες μέρες.

Οι πρώτες μεγάλες πυρκαγιές της εποχής ξέσπασαν στη Γαλλία το σαββατοκύριακο σε πολλά γεωγραφικά διαμερίσματα στο νότιο τμήμα της χώρας, προκαλώντας μεγάλα μποτιλιαρίσματα εν μέσω πολλών αναχωρήσεων για τις θερινές διακοπές.

Πηγή: Reuters, ΑΠΕ - ΜΠΕ

