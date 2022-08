ΗΠΑ: Διάσημοι συγγραφείς εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στον Σαλμάν Ρούσντι

Ορισμένοι από τους διασημότερους συγγραφείς στις ΗΠΑ, όπως οι Πολ Όστερ και Γκέι Ταλίς, συγκεντρώθηκαν χθες Παρασκευή για να διαβάσουν αποσπάσματα έργων του Σαλμάν Ρούσντι, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στον 75χρονο συγγραφέα που έπεσε θύμα δολοφονικής επίθεσης την προηγούμενη εβδομάδα.

Join us Friday August 19:



One week after the brutal attack on author @SalmanRushdie, the NY literary community is rallying in solidarity and presenting public readings from Rushdie's works on the steps of @nypl on 5th Avenue.#StandWithSalman. Details: https://t.co/KnAChMITce pic.twitter.com/l6M55aasHr