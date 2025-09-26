Διαρροή από το σχέδιο «21 σημείων» του Τραμπ για τη Γάζα: Απελευθέρωση των ομήρων σε 48 ώρες

Το προτεινόμενο από την κυβέρνηση Τραμπ ειρηνευτικό σχέδιο «21 σημείων» για τη Γάζα προβλέπει την απελευθέρωση όλων των ομήρων μέσα σε 48 ώρες από την επίτευξη συμφωνίας, με αντάλλαγμα τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το CNN.

Όπως σημειώνει το αμερικανικό δίκτυο, δεν είναι σαφές αν η Χαμάς έχει ενημερωθεί για την πρόταση, η οποία ενδέχεται να έχει υποστεί αναθεωρήσεις τις επόμενες ημέρες και να τροποποιηθεί ακόμη. Πιθανότατα θα μεταβιβαστεί μέσω των διαμεσολαβητών του Κατάρ στη Χαμάς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την Παρασκευή αισιοδοξία για την επίλυση της σύγκρουσης, λέγοντας ότι οι πλευρές είναι «πολύ κοντά» σε συμφωνία. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ωστόσο, δεσμεύτηκε την παρασκευή στην ομιλία του στον ΟΗΕ να συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι να καταστραφεί η Χαμάς.

Οι Άραβες ηγέτες είναι εν γένει υποστηρικτικοί της πρότασης, αν και δεν τη θεωρούν τέλεια, αλλά θέλουν να τερματιστεί η σύγκρουση όσο το δυνατόν γρηγορότερα, είπε η πηγή.

Τι περιλαμβάνει η πρόταση:

Σε αυτή την εκδοχή δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων.

Η πρόταση αναφέρει ρητά ότι το Ισραήλ δεν θα επιτεθεί ξανά στο Κατάρ.

Αναφέρει επίσης ότι δεν μπορεί να υπάρξει αναγκαστικός εκτοπισμός από τη Γάζα.

Καλεί τη Χαμάς να μην έχει μελλοντικό ρόλο στη διοίκηση της Γάζας.

Το σχέδιο προβλέπει δύο επίπεδα προσωρινής διακυβέρνησης: ένα γενικό διεθνές όργανο και μια παλαιστινιακή επιτροπή. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για τη σταδιακή παράδοση της ηγεσίας από μια προσωρινή κυβέρνηση στην Παλαιστινιακή Αρχή.

Η πρόταση αναφέρεται στον ρόλο του ΟΗΕ για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και δεν κάνει καμία αναφορά στο αμφιλεγόμενο Gaza Humanitarian Foundation.

Δεν αναφέρει ότι οι ΗΠΑ θα υποστηρίξουν την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, αλλά αναγνωρίζει όμως ότι αυτή είναι επιδίωξη των Παλαιστινίων.



Αίγυπτος: Τα αραβικά κράτη υποστηρίζουν την προσπάθεια του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο

Ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου δήλωσε ότι τα αραβικά κράτη υποστηρίζουν την προσπάθεια του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα.

«Ήταν πολύ ενθαρρυντικό», δήλωσε στο Bloomberg ο Μπαντρ Αμπντελάτι, αναφερόμενος στη συνάντηση για τη Γάζα μεταξύ του Τραμπ και αξιωματούχων από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. «Υποστηρίζουμε πλήρως το όραμα και το σχέδιο του προέδρου Τραμπ».

Όπως σημειώνει το Bloomberg, δεν είναι σαφές τι θα κάνει ο Τραμπ για να πείσει τη Χαμάς να παραδοθεί ή το Ισραήλ να αποδεχτεί κατάπαυση του πυρός, αν και θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα.

Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει μια διεθνή διάσκεψη για τη Γάζα εντός τεσσάρων εβδομάδων από την κατάπαυση του πυρός, δήλωσε ο Αμπντελάτι. Σκοπός της διάσκεψης θα είναι να καθοριστεί η μεταπολεμική διακυβέρνηση και η δομή ασφαλείας για το παλαιστινιακό έδαφος, στο οποίο ζουν περίπου 2 εκατ. άνθρωποι, και να προσελκύσει βοήθεια για την ανοικοδόμησή του, πρόσθεσε.

Αρνήθηκε να σχολιάσει τις αναφορές ότι ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ πρόκειται να αναλάβει ρόλο στη διοίκηση της Γάζας, αλλά δήλωσε ότι οι Παλαιστίνιοι θα αυτοδιοικούνται.

«Η διακυβέρνηση της Γάζας θα ανατεθεί σε μια παλαιστινιακή επιτροπή» τεχνοκρατών για μια μεταβατική περίοδο, δήλωσε ο Αμπντελάτι από τη Νέα Υόρκη. Ο Αιγύπτιος ΥΠΕΞ αρνήθηκε ότι η Αίγυπτος ενισχύει τις στρατιωτικές της δυνάμεις κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ. Η Αίγυπτος, ανέφερε, τηρεί πλήρως τις δεσμεύσεις της βάσει της ειρηνευτικής συνθήκης του 1979 μεταξύ των δύο χωρών, η οποία συνήφθη με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

«Οι Ισραηλινοί διαδίδουν φήμες ότι υπάρχει στρατιωτική συγκέντρωση στην περιοχή Σινά», είπε. «Αυτό δεν είναι αλήθεια. Είναι ανοησία. Όλες οι κινήσεις των αιγυπτιακών στρατευμάτων και του εξοπλισμού έγιναν σε συμφωνία με τους Ισραηλινούς». Αναφερόμενος στις σχέσεις μεταξύ Αιγύπτου και Ισραήλ, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προσηλωμένη στην ειρηνευτική συνθήκη.

«Υπάρχουν σκαμπανεβάσματα λόγω της ισραηλινής επιθετικότητας στη Γάζα», είπε. «Αυτό είναι το κύριο στοιχείο αστάθειας στην περιοχή μας. Αλλά στην τελική, τηρούμε τη δέσμευσή μας, εφόσον και το Ισραήλ τηρεί τη δική του». Πρόσθεσε ακόμη ότι αν η Αίγυπτος, η οποία συνορεύει με τη Γάζα, συμφωνούσε να δεχτεί μεγάλο αριθμό αμάχων από την περιοχή αυτή, το όνειρό τους για κρατική υπόσταση θα γκρεμιζόταν, επειδή το Ισραήλ δεν θα τους επέτρεπε ποτέ να επιστρέψουν. «Ας είμαστε σοβαροί. Δεν υπάρχει η λεγόμενη εθελοντική εκτόπιση ή αναγκαστική εκτόπιση. Η εκτόπιση είναι εκτόπιση. Η πρόθεση του Ισραήλ είναι να εκδιώξει τους ανθρώπους από την πατρίδα τους», σημείωσε ο Αιγύπτιος ΥΠΕΞ.

Πηγή: skai.gr

