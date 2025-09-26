Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ, ενδέχεται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε μελλοντική μεταβατική αρχή στη Γάζα, στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου που προωθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δημοσιεύματα βρετανικών μέσων ενημέρωσης.

Ο πρώην ηγέτης των Εργατικών, που διετέλεσε πρωθυπουργός της Βρετανίας από το 1997 έως το 2007, έχει συμμετάσχει σε διαβουλεύσεις με την κυβέρνηση Τραμπ και άλλους αξιωματούχους για το μέλλον της Γάζας μετά τον πόλεμο.

Όπως αναφέρουν το BBC και το περιοδικό The Economist, ο Τόνι Μπλερ θα μπορούσε να ηγηθεί της μελλοντικής αυτής αρχής, με τη στήριξη του ΟΗΕ και των χωρών του Κόλπου.

Η εφημερίδα Financial Times σημειώνει ότι ο Μπλερ, ο οποίος είχε αναλάβει μεσολαβητικό ρόλο στη Μέση Ανατολή από το 2007 έως το 2015, φέρεται να έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχει στο εποπτικό συμβούλιο της νέας αρχής.

Το Tony Blair Institute for Global Change, το ίδρυμα του Τόνι Μπλερ, δεν σχολίασε τις πληροφορίες αυτές στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Πηγή προσκείμενη στον πρώην πρωθυπουργό επιβεβαίωσε ότι ο Μπλερ εργάζεται πάνω σε ένα σχέδιο για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ωστόσο, η ίδια πηγή διευκρίνισε ότι ο Μπλερ δεν πρόκειται να υποστηρίξει οποιαδήποτε πρόταση για οριστικό εκτοπισμό των κατοίκων της Γάζας. Επίσης, τόνισε πως κάθε μεταβατική αρχή θα μεταβιβάσει μακροπρόθεσμα την εξουσία στην Παλαιστινιακή Αρχή, με έδρα τη Ραμάλα στη Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με το The Economist, το νέο όργανο, που θα ονομαστεί "Διεθνής Μεταβατική Αρχή στη Γάζα", θα επιδιώξει εντολή από τον ΟΗΕ για να αναγνωριστεί ως "η ανώτατη πολιτική και δικαστική αρχή" για πέντε χρόνια, πριν παραδώσει τον έλεγχο στους Παλαιστινίους.

Αρχικά, η νέα αρχή θα έχει τη βάση της στην Αίγυπτο και θα μετακινηθεί στη Γάζα όταν οι συνθήκες ασφαλείας το επιτρέψουν, σύμφωνα με το BBC.

Ο Γιόσι Κοέν, πρώην επικεφαλής της Μοσάντ, δήλωσε στο ραδιόφωνο του BBC ότι του "αρέσει πολύ" η ιδέα και χαρακτήρισε τον Μπλερ "θαυμάσιο άνθρωπο".

Υπενθυμίζεται ότι το 2003, ο Μπλερ είχε οδηγήσει τη Βρετανία στον πόλεμο στο Ιράκ, στο πλευρό των ΗΠΑ, μια απόφαση που δέχθηκε έντονη κριτική στη χώρα του. Ανεξάρτητη επιτροπή είχε αποφανθεί το 2016 ότι είχε υπερβάλει σκόπιμα την απειλή που προερχόταν από το ιρακινό καθεστώς.

Στα τέλη Αυγούστου, σύμφωνα με το BBC και τον αμερικανικό ιστότοπο Axios, ο Τόνι Μπλερ είχε λάβει μέρος σε "πολιτική συνάντηση" για "την επόμενη μέρα" στη Γάζα, που διοργάνωσε ο Λευκός Οίκος, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ.

Τον Φεβρουάριο, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προκαλέσει αντιδράσεις δηλώνοντας ότι θα μπορούσε να μεταμορφώσει τη Γάζα σε "Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής", εκτοπίζοντας τους Παλαιστινίους κατοίκους και θέτοντας το παλαιστινιακό έδαφος υπό αμερικανικό έλεγχο.

