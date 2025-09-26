Το όνομα του Iλον Μασκ, του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, εμφανίζεται σε έγγραφα που συνδέονται με τον Τζέφρι Επστάιν.

Ταυτόχρονα, αναφέρεται πως πιθανώς επισκέφθηκε το διαβόητο ιδιωτικό νησί του Επστάιν, το Little St. James.

Τα εν λόγω έγγραφα δόθηκαν στη δημοσιότητα από Δημοκρατικούς, μέλη της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ και περιλαμβάνουν επίσης αναφορές στον Δούκα του Γιορκ, Πρίγκιπα Άντριου, ως επιβάτη στο ιδιωτικό τζετ του Επστάιν.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, το όνομα του Μασκ περιλαμβάνεται σε αυτό που φαίνεται να είναι ημερήσιο πρόγραμμα του Επστάιν, με την εξής σημείωση: «Υπενθύμιση: Ιλον Μασκ στο νησί, 6 Δεκεμβρίου (ισχύει ακόμη;)».

Η ημερομηνία αυτή είναι έξι χρόνια μετά την εγγραφή του Επστάιν στο μητρώο σεξουαλικών παραβατών.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιούνιο, ο Μασκ είχε ισχυριστεί μέσω του κοινωνικού δικτύου X (πρώην Twitter) ότι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, περιλαμβανόταν επίσης σε έγγραφα σχετικά με τον Επστάιν, κατηγορώντας μάλιστα την κυβέρνηση ότι συγκαλύπτει πληροφορίες για τη σχέση του Τραμπ με τον διαβόητο χρηματιστή.

Ωστόσο, δεν παρουσίασε καμία απόδειξη για τους ισχυρισμούς του και αργότερα διέγραψε τις σχετικές αναρτήσεις.

Το Sky News έχει απευθύνει αίτημα για σχόλιο στον Ιλον Μασκ, χωρίς να έχει υπάρξει – προς το παρόν – κάποια ανταπόκριση.

Τα ίδια έγγραφα αναφέρουν επίσης πως ο Πρίγκιπας Άντριου καταγράφεται ως επιβάτης σε πτήση του ιδιωτικού τζετ του Επστάιν στις 12 Μαΐου 2000, από το Τίτερμπορο του Νιου Τζέρσεϊ προς το Παλμ Μπιτς στη Φλόριντα.

Στην πτήση, σύμφωνα με τα στοιχεία, βρίσκονταν επίσης ο ίδιος ο Επστάιν, η τότε σύντροφός του Γκισλέιν Μάξγουελ – η οποία έχει πλέον καταδικαστεί για διακίνηση ανηλίκων – καθώς και δύο ακόμη πρόσωπα των οποίων τα ονόματα έχουν αφαιρεθεί από τα έγγραφα.

Πηγή: skai.gr

