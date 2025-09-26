Ζήτησε συγγνώμη ο παρουσιαστής του Fox που προέτρεψε να βομβαρδιστεί ο ΟΗΕ

Σοκ προκάλεσαν στα Ηνωμένα Έθνη οι δηλώσεις παρουσιαστή του συντηρητικού τηλεοπτικού δικτύου Fox News, ο οποίος ζήτησε να βομβαρδιστεί το κτίριο του ΟΗΕ. Η αφορμή ήταν τα τεχνικά προβλήματα που αντιμετώπισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με μια κυλιόμενη σκάλα και τον υποβολέα κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ.

Ο παρουσιαστής Τζέσι Γουότερς προχώρησε σε προσωπική συγγνώμη προς τη Μελίσα Φλέμινγκ, επικεφαλής της υπηρεσίας επικοινωνιών του ΟΗΕ, έπειτα από επίσημη διαμαρτυρία των Ηνωμένων Εθνών προς το τηλεοπτικό δίκτυο σχετικά με τα σχόλιά του.

Το Fox News δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια σχετικά με το περιστατικό, παρά το σχετικό αίτημα για δήλωση.

Ο Στεφάν Ντουζαρίκ τόνισε στους δημοσιογράφους: «Δεν είναι αστείο, ούτε αποτελεί ειρωνεία, να ζητάς τον βομβαρδισμό, τη ρίψη αερίων, την καταστροφή αυτού του κτιρίου. Αυτού του είδους η ρητορική είναι απαράδεκτη».

Ο ίδιος υπενθύμισε τις τραγικές συνέπειες που έχουν τέτοιου είδους απειλές, αναφερόμενος στις απώλειες που υπέστη ο ΟΗΕ στη Βαγδάτη, στα συντρίμμια του κτιρίου στο Αλγέρι και στους βομβαρδισμούς στην Αμπούτζα.

Τα επίμαχα σχόλια του Γουότερς έγιναν κατά τη διάρκεια συζήτησης για την ομιλία του Τραμπ στη Γενική Συνέλευση. Ο Τραμπ είχε παραπονεθεί για την κυλιόμενη σκάλα που σταμάτησε ξαφνικά και για τον τηλεϋποβολέα που δεν λειτουργούσε. Ο παρουσιαστής ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι, είτε να φύγουμε από τον ΟΗΕ ή να τον βομβαρδίσουμε. Ίσως να του ρίξουμε αέρια (…) πρέπει να τον καταστρέψουμε».

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η κυλιόμενη σκάλα σταμάτησε επειδή ένας εικονολήπτης του Λευκού Οίκου ενεργοποίησε κατά λάθος τον μηχανισμό ασφαλείας, με αποτέλεσμα ο Τραμπ και η σύζυγός του να αναγκαστούν να ανέβουν περπατώντας. Για το πρόβλημα με τον τηλεϋποβολέα, ο ΟΗΕ διευκρίνισε πως η ευθύνη ανήκε στον Λευκό Οίκο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.