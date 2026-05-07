Διαψεύδει το Ιράν ότι έπληξε πλοίο της Νότιας Κορέας

Η ιρανική πρεσβεία στη Σεούλ απορρίπτει κάθε κατηγορία εμπλοκής των ένοπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στο περιστατικό

Στρατιώτης με ιρανική σημαία

Το Ιράν διέψευσε σήμερα πως είχε οποιαδήποτε σχέση με την έκρηξη σε νοτιοκορεατικό φορτηγό πλοίο υπό σημαία Παναμά στο Στενό του Ορμούζ, που καταγράφτηκε τη Δευτέρα.

Η Τεχεράνη «απορρίπτει σθεναρά και αρνείται κατηγορηματικά κάθε κατηγορία που αφορά εμπλοκή των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στο συμβάν κατά το οποίο υπέστη ζημιές νοτιοκορεατικό πλοίο στο Στενό του Ορμούζ», ανέφερε η ιρανική πρεσβεία στη Σεούλ σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Ιράν Νότια Κορέα Κρίση στη Μέση Ανατολή
