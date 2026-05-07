Το Ιράν διέψευσε σήμερα πως είχε οποιαδήποτε σχέση με την έκρηξη σε νοτιοκορεατικό φορτηγό πλοίο υπό σημαία Παναμά στο Στενό του Ορμούζ, που καταγράφτηκε τη Δευτέρα.

Η Τεχεράνη «απορρίπτει σθεναρά και αρνείται κατηγορηματικά κάθε κατηγορία που αφορά εμπλοκή των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στο συμβάν κατά το οποίο υπέστη ζημιές νοτιοκορεατικό πλοίο στο Στενό του Ορμούζ», ανέφερε η ιρανική πρεσβεία στη Σεούλ σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

