Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Πάπα Λέοντα στο Βατικανό την Πέμπτη, σε μια συνάντηση που ενδέχεται να είναι τεταμένη, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) συνεχίζει μια σειρά από υποτιμητικές επιθέσεις εναντίον του Καθολικού ηγέτη σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, σημειώνει το Reuters.

Η κλειστή συνάντηση αναμένεται να διαρκέσει περίπου μισή ώρα, μετά την οποία ο Ρούμπιο θα συναντηθεί επίσης με τον Ιταλό καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν.

Ο Λέων, ο πρώτος Αμερικανός Πάπας, προκάλεσε την οργή του Τραμπ αφού έγινε επικριτής του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου κατά του Ιράν και των σκληροπυρηνικών αντιμεταναστευτικών πολιτικών του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε μια άνευ προηγουμένου σειρά δημόσιων επιθέσεων εναντίον του Πάπα τις τελευταίες εβδομάδες, προκαλώντας την αντίδραση χριστιανών ηγετών από όλο το πολιτικό φάσμα.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ υπαινίχθηκε ότι ο Πάπας ήταν σύμφωνος με την απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν και είπε ότι ο Λέων «έθετε σε κίνδυνο πολλούς Καθολικούς» αντιτιθέμενος στον πόλεμο.



Ο Λέων δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά την τελευταία επίθεση ότι διαδίδει το χριστιανικό μήνυμα της ειρήνης και απέρριψε κατηγορηματικά την ιδέα ότι υποστηρίζει τα πυρηνικά όπλα.



Πηγή: skai.gr

