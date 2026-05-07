Η Σαουδική Αραβία ήταν ο αστάθμητος παράγοντας που «μπλόκαρε» την Επιχείρηση Ελευθερία του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) όπως αποκαλύπτει το NBC News. Tο Σχέδιο Ελευθερία του προέδρου Τραμπ στο Στενό του Ορμούζ εξόργισε το Ριάντ, οδηγώντας τη να αναστείλει τη χρήση του εναέριου χώρου και των βάσεών της από τις ΗΠΑ, σημειώνει το NBC. Το αποτέλεσμα ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώσει τη διακοπή του σχεδίου.

Όπως αναφέρεται, η Σαουδική Αραβία, όπως και άλλες χώρες του Κόλπου, εξεπλάγησαν από την ανακοίνωση του Τραμπ για την έναρξη της επιχείρησης την Κυριακή, προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε αργότερα για το ζήτημα με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, αλλά δεν μπόρεσε να καταλήξει σε κάποια λύση, με αποτέλεσμα να εξαναγκαστεί να αναστείλει την επιχείρηση.

Άλλοι στενοί σύμμαχοι του Κόλπου επίσης αιφνιδιάστηκαν. Ο πρόεδρος μίλησε με ηγέτες στο Κατάρ αφότου η προσπάθεια είχε ήδη ξεκινήσει.

Eρωτηθείσα από το NBC News αν η επιχείρηση αιφνιδίασε τους Σαουδάραβες ηγέτες, πηγή από το βασίλειο απάντησε ότι «το πρόβλημα με αυτή την υπόθεση είναι ότι τα πράγματα συμβαίνουν γρήγορα σε πραγματικό χρόνο».

Η ίδια πηγή δήλωσε επίσης ότι η Σαουδική Αραβία «υποστηρίζει έντονα τις διπλωματικές προσπάθειες» του Πακιστάν για τη μεσολάβηση μιας συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, «οι περιφερειακοί σύμμαχοι ειδοποιήθηκαν εκ των προτέρων», αν και ένας διπλωματική πηγή από τη Μέση Ανατολή, την οποία επικαλείται το NBC, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ δεν συντονίστηκαν με το Ομάν παρά μόνο μετά την ανακοίνωση του Τραμπ.

«Οι ΗΠΑ έκαναν μια ανακοίνωση και κατόπιν συντονίστηκαν μαζί μας», φέρεται να είπε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «δεν υπήρξε αναστάτωση ή θυμός» λόγω της ανακοίνωσης.

Ο Τραμπ τηλεφώνησε και στον εμίρη του Κατάρ μετά την έναρξη του Σχεδίου Ελευθερία και ένας Καταρινός αξιωματούχος ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι συζήτησαν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και τις «επιπτώσεις για την ασφάλεια στη θάλασσα και τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού». Η δήλωση ανέφερε ότι ο εμίρης τόνισε τη σημασία της αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης.

«Θέμα αξιοπρέπειας»

Στο μεταξύ, ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος των αραβικών χωρών του Κόλπου που συμμετέχει στις συνομιλίες δήλωσε στο Politico ότι ο Τραμπ θέλει να τελειώσει ο πόλεμος, αλλά και το Ιράν χρειάζεται έναν τρόπο να «διατηρήσει την αξιοπρέπειά του» πολιτικά:

Θέλει πάρα πολύ να τελειώσει αυτό, αλλά οι Ιρανοί αρνούνται μέχρι στιγμής να του δώσουν αυτό που χρειάζεται για να διατηρήσει την αξιοπρέπειά του και να αποχωρήσει. Και δεν φαίνεται να καταλαβαίνει ότι και εκείνοι πρέπει να διατηρήσουν την αξιοπρέπειά τους.

