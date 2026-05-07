Με ειρωνικό σχόλιο απάντησε η Ιρανική πλευρά στην απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την προσωρινή παύση της «Επιχείρησης Ελευθερία» («Project Freedom») που αφορά στη διέλευση πλοίων από το Στενό του Ορμούζ, αλλά και στις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος νωρίτερα ανέφερε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο ότι η πολεμική επιχείρηση «Επική Οργή» που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο κατά του Ιράν έχει τελειώσει και «τώρα περνάμε στην επιχείρηση Ελευθερία».

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου της Τεχεράνης, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, σατίρισε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τις πρόσφατες ονομασίες των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

Σε μια σύντομη ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, ο Γκαλιμπάφ άλλαξε τα ανακοινωθέντα ονόματα των ΗΠΑ «Epic Fury» (Επιχείρηση «Επική Οργή») και «Project Freedom» («επιχείρηση Ελευθερία») σε «Επιχείρηση Trust Me Bro» και «Επιχείρηση Fauxios» αντίστοιχα.

Operation Trust Me Bro failed. Now back to routine with Operation Fauxios. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) May 6, 2026

«Operation Trust Me Bro failed. Now back to routine with Operation Fauxios»

Η επιχείρηση «Εμπιστεύσου με αδερφέ» απέτυχε, έγραψε ο Γκαλιμπάφ, προσθέτοντας: Τώρα επιστρέφουμε στη ρουτίνα με την «επιχείρηση Fauxios» -(fake+axios)- αναφερόμενος προφανώς στο Αμερικανό μέσο ενημέρωσης Axios, το οποίο, υπονοεί, ότι μεταδίδει ψεύτικες ειδήσεις (fake news).

Σημειώνεται ότι χθες, ο αμερικανικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και δύο ακόμη πηγές με γνώση του θέματος, μετέδωσε ότι ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν με ένα «μνημόνιο κατανόησης» μιας σελίδας, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και τη δημιουργία πλαισίου για πιο λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά του Ιράν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν απαντήσεις από το Ιράν σε 14 βασικά σημεία εντός των επόμενων 48 ωρών στην πιο στενή προσέγγιση σε συμφωνία από την έναρξη του πολέμου, η οποία μεταξύ άλλων, η συμφωνία θα περιλαμβάνει:

Δέσμευση του Ιράν για μορατόριουμ στον εμπλουτισμό πυρηνικού υλικού

Συμφωνία των ΗΠΑ για άρση κυρώσεων και αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων από παγωμένα ιρανικά κεφάλαια

Άρση περιορισμών και από τις δύο πλευρές στη ναυσιπλοΐα μέσω του Στενό του Ορμούζ

Πολλοί από τους όρους του μνημονίου, αναφέρει το Axios, θα εξαρτώνται από την επίτευξη τελικής συμφωνίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου ή μιας παρατεταμένης αβεβαιότητας, όπου οι εχθροπραξίες έχουν σταματήσει αλλά δεν υπάρχει οριστική λύση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.