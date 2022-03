Πέντε σημεία περιλαμβάνει η πρόταση της Ουκρανίας στην Ρωσία, μεταξύ των οποίων η παροχή εγγυήσεων ασφαλείας ανάλογων του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ.

Από την πλευρά της, η ρωσική πλευρά ανέφερε ότι θα εξετάσει τις ουκρανικές θέσεις, ωστόσο συμφώνησε σε περιορισμό των στρατιωτικών δραστηριοτήτων της στο Κίεβο και στο Τσερνίχιβ.

Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Ragip Soylou, τα πέντε σημεία της ουκρανικής πρότασης είναι τα εξής:

1. Οι εγγυήτριες δυνάμεις θα επέμβουν εάν η Ρωσία επιτεθεί μετά από τρεις ημέρες διαβουλεύσεων. Μπορεί να παρέχουν όπλα ή να επιβάλλουν ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία

2. Σε αντάλλαγμα, η Ουκρανία γίνεται αδέσμευτο, μη πυρηνικό κράτος, χωρίς ξένες βάσεις, αλλά μπορεί να ενταχθεί στην ΕΕ.

3. Ουκρανία και Ρωσία θα συζητήσουν το καθεστώς της Κριμαίας για τα επόμενα 15 χρόνια. Η Ουκρανία δεν θα χρησιμοποιήσει βία για να επιλύσει το ζήτημα.

4. Πούτιν, Ζελένσκι θα συζητήσουν προσωπικά τη διαμάχη του Ντονμπάς. Η Ρωσία λέει ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας δεν θα καλύπτουν την Κριμαία και το Ντονμπάς.

5. Η Ουκρανία θα διεξαγάγει δημοψήφισμα για τη συμφωνία. Εάν οι πολίτες το εγκρίνει, τότε οι εγγυητές θα το περάσουν από τα μεμονωμένα κοινοβούλιά τους

Πηγή: skai.gr

