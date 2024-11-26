Αεροπορικές εταιρείες έχουν κερδίσει δισεκατομμύρια δολάρια από τα λεγόμενα "junk fees", χρεώνοντας επιπλέον ποσά στους επιβάτες για την επιλογή καθίσματος ή χειραποσκευής, σύμφωνα με αναφορά της Υποεπιτροπής της Γερουσίας που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, σύμφωνα με το CNN.

Από το 2018 έως το 2023, πέντε αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες έβγαλαν πάνω από 12 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο από τα τέλη για την επιλογή καθίσματος, ένα "ξεχωριστό" κόστος που παλαιότερα περιλαμβανόταν στην τιμή του εισιτηρίου. Η αναφορά ανέφερε ότι το 2023, η United Airlines χρέωσε μέχρι 319 δολάρια για καθίσματα με επιπλέον χώρο, η Spirit Airlines μέχρι 299 δολάρια, η Delta Air Lines μέχρι 264 δολάρια, η Frontier Airlines 141 δολάρια και η American Airlines μέχρι 140 δολάρια.

Η έκθεση ανέφερε ότι οι αεροπορικές εταιρείες εφαρμόζουν ακόμη και κίνητρα σε εργαζόμενους για να εντοπίζουν επιβάτες που προσπαθούν να αποφύγουν τα τέλη για τις χειραποσκευές. Η Frontier και η Spirit πλήρωσαν 26 εκατομμύρια δολάρια το 2022 και το 2023 για να ενθαρρύνουν τους υπαλλήλους να εντοπίζουν επιβάτες που παραβιάζουν τις πολιτικές αποσκευών, αναγκάζοντας τους να πληρώσουν τέλη ή να χάσουν την πτήση τους.

Η Frontier επιβεβαίωσε την πρακτική, εξηγώντας ότι τα κίνητρα για τους υπαλλήλους στην πύλη αποσκοπούν στο να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις πολιτικές μεγέθους αποσκευών και να αντιμετωπίζονται δίκαια όλοι οι επιβάτες.

Πηγή: skai.gr

