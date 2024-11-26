Η σύζυγος του Ισραηλινού πρωθυπουργού, η Σάρα Νετανιάχου, ζήτησε να αναγνωριστεί ως θύμα απόπειρας τρομοκρατικής επίθεσης, μετά την εκτόξευση τριών φωτοβολίδων κατά της κατοικίας του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Καισάρεια νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Κανείς δεν τραυματίστηκε στο περιστατικό, δεν προκλήθηκαν ζημιές και ούτε ο πρωθυπουργός ούτε σύζυγος του βρίσκονταν στο σπίτι εκείνη τη στιγμή.

Ο Ουριέλ Νίζρι, δικηγόρος της οικογένειας Νετανιάχου, ωστόσο έστειλε μια επιστολή στην αστυνομία και τη Σιν Μπετ λέγοντας ότι η Σάρα Νετανιάχου έγινε «στόχος επίθεσης μαζί με άλλους σε ένα σοβαρό τρομοκρατικό συμβάν κατά το οποίο εκτοξεύτηκαν εκρηκτικά στρατιωτικής κατασκευής στο σπίτι της που προκάλεσαν ζημιές και μια φωτιά στο σημείο», μετέδωσε το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 13 News.

Τέσσερις ύποπτοι συνελήφθησαν και ανακρίθηκαν για το περιστατικό, συμπεριλαμβανομένου του απόστρατου υποναύαρχου Οφέρ Ντορόν και δύο άλλων επί χρόνια αντικυβερνητικών ακτιβιστών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.