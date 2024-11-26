Ώρες πριν από μια αναμενόμενη ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός που στόχο έχει να τερματίσει τις εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε σήμερα το μεσημέρι μια μαζική επίθεση σε στόχους της λιβανικής ένοπλης οργάνωσης στη Βηρυτό.

Ισραηλινά πλήγματα έπληξαν μια πυκνοκατοικημένη συνοικία της λιβανικής πρωτεύουσας και των νότιων προαστίων, ενώ μια ισραηλινή επίθεση έπληξε ένα κτίριο που φιλοξενούσε εκτοπισμένους στην καρδιά της Βηρυτού,

Το πλήγμα σε αυτή την πυκνοκατοικημένη συνοικία Νουέιρι - που έγινε χωρίς προειδοποίηση εκκένωσης - προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό δέκα, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου σε προκαταρκτικό απολογισμό.

Το πλήγμα στη Νουέιρι «κατέστρεψε ένα τετραώροφο κτίριο που φιλοξενούσε εκτοπισμένους» από τις περιοχές που βομβαρδίστηκαν από το Ισραήλ, μετέδωσε το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 20 τοποθεσίες της Χεζμπολάχ μέσα σε δύο λεπτά στα νότια προάστια της Βηρυτού. Το ταχύτατο και ευρύτατο κύμα αεροπορικών επιδρομών πραγματοποιήθηκε από οκτώ μαχητικά αεροσκάφη.

Λίγα λεπτά αργότερα, τουλάχιστον δέκα ταυτόχρονα ισραηλινά πλήγματα έπληξαν νότια προάστια της Βηρυτού. Σύμφωνα με το ANI, πρόκειται για τα πιο βίαια πλήγματα, από την έναρξη του πολέμου μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ πριν από περισσότερους από δύο μήνες.

Οι ισραηλινές επιδρομές ξεκίνησαν περίπου 30 λεπτά αφότου ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε εντολές εκκένωσης 20 περιοχών στην περιοχή, στη μεγαλύτερη έως τώρα προειδοποίηση αυτού του είδους.

Καθώς τα πλήγματα ήταν σε εξέλιξη, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ο Αβιχάι Αντραΐ, δήλωσε ότι η αεροπορία διεξήγαγε μια «ευρεία επίθεση» σε στόχους της Χεζμπολάχ σε όλη την πόλη.

Ένα πυκνό σύννεφο καπνού καλύπτει τα προάστια, και εκρήξεις αντηχούν στην πρωτεύουσα σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο. Πρόκειται για τα πιο σφοδρά πλήγματα από την έναρξη του ανοικτού πολέμου στον οποίο αντιπαρατίθενται ο ισραηλινός στρατός και η λιβανική ισλαμιστική οργάνωση Χεζμπολάχ εδώ και περισσότερο από δύο μήνες και πραγματοποιούνται καθώς το Ισραήλ ετοιμάζεται να συζητήσει μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Αυτά τα πλήγματα γίνονται καθώς το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα στις 17:30 για να αποφασίσει για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ,AFP, Reuters

