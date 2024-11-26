Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά στο Εθνικό Θέατρο στην Πράγα - Δείτε βίντεο

Πυκνοί καπνοί ξεπηδούσαν από τα παράθυρα του δευτέρου ορόφου του κτιρίου - Η πυρκαγιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες

Πραγα πυρκαγια

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα στο ιστορικό κτίριο του Εθνικού Θεάτρου στην Πράγα.

Η πυρκαγιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες λίγο πριν από τις 3 το απόγευμα (τοπική ώρα, 4:00 μ.μ. στην Ελλάδα). Πυκνοί καπνοί ξεπηδούσαν από τα παράθυρα του δευτέρου ορόφου του κτιρίου, όπως φαίνεται σε βίντεο που μετέδωσαν τσεχικά μέσα ενημέρωσης.

Το Τσεχικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ČTK) μεταδίδει πως, σύμφωνα με την ενημέρωση από την πυροσβεστική, περίπου 100 άνθρωποι εγκατέλειψαν με ασφάλεια το κτίριο.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγες ώρες αργότερα και αναφέρθηκε ένας τραυματισμός, σύμφωνα με εκπρόσωπο της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Πράγας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πυρκαγιά Πράγα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark