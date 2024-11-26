Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα στο ιστορικό κτίριο του Εθνικού Θεάτρου στην Πράγα.

Η πυρκαγιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες λίγο πριν από τις 3 το απόγευμα (τοπική ώρα, 4:00 μ.μ. στην Ελλάδα). Πυκνοί καπνοί ξεπηδούσαν από τα παράθυρα του δευτέρου ορόφου του κτιρίου, όπως φαίνεται σε βίντεο που μετέδωσαν τσεχικά μέσα ενημέρωσης.

Stále probíhá průzkum boduvy, zásah je veden pomocí výškové techniky i vnitřkem budovy. V současné době je stále vyhlášen druhý poplachový stupeň. Zasahuje technika z 6 hasičských stanic. pic.twitter.com/35HpnMX4lz — Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) November 26, 2024

Το Τσεχικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ČTK) μεταδίδει πως, σύμφωνα με την ενημέρωση από την πυροσβεστική, περίπου 100 άνθρωποι εγκατέλειψαν με ασφάλεια το κτίριο.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγες ώρες αργότερα και αναφέρθηκε ένας τραυματισμός, σύμφωνα με εκπρόσωπο της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Πράγας.

Požár byl úspěšně lokalizován. Z budovy se samovolně evakuovalo 100 osob a jedna osoba byla zraněna. V současné době dochází k redukci jednotek. pic.twitter.com/kNnk20nMnV — Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) November 26, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

