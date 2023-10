Διάγγελμα Μπάιντεν την Πέμπτη για τους πολέμους σε Ισραήλ και Ουκρανία - Εκατοντάδες συλλήψεις στο Καπιτώλιο μετά από συγκέντρωση για την κατάπαυση του πυρός

ΔΙάγγελμα προς τον αμερικανικό λαό σχετικά με την απάντηση των ΗΠΑ στη σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς και στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία θα απευθύνει ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σήμερα Πέμπτη στις 20:00 τοπική ώρα από το Οβάλ Γραφείο του όπως, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Λευκός Οίκος.

«Αύριο, ο πρόεδρος Μπάιντεν θα απευθυνθεί στο έθνος για να μιλήσει για την απάντησή μας στις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ και τον συνεχιζόμενο βίαιο πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εκπρόσωπος Τύπου Καρίν Ζαν Πιέρ.

Ο Τζο Μπάιντεν αναμένεται σύμφωνα με το CNN να υποστηρίξει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν τους πολέμους τόσο στην Ουκρανία όσο και στο Ισραήλ. Αναμένεται επίσης να διατυπώσει το επιχείρημα ότι η υποστήριξη της Ουκρανίας και του Ισραήλ είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ σε μια εποχή που ο κόσμος βρίσκεται σε σημείο καμπής.

«Θα υποστηρίξει ότι το κόστος της αδράνειας και το κόστος της αποχώρησης είναι πολύ υψηλότερο», όπως ανέφερε αξιωματούχος μιλώντας στο CNN.

Την ίδια ώρα, εκατοντάδες άνθρωποι που μπήκαν στο Καπιτώλιο το απόγευμα της Τετάρτης και συνελήφθησαν αφού διαδήλωσαν απαιτώντας κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Καπιτωλίου των ΗΠΑ δήλωσε στο NBC News ότι οι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι οι διαδηλωτές πέρασαν από την ασφάλεια και μπήκαν στο κτίριο σύμφωνα με τις οδηγίες. Τα κτίρια μετα γραφεία της Βουλής και της Γερουσίας είναι ανοιχτά για το κοινό, αλλά όσοι εισέρχονται πρέπει να περάσουν από ελέγχους ασφαλείας. Ωστόσο, δεν επιτρέπονται διαδηλώσεις μέσα στα κτίρια του Κογκρέσου, λέει η αστυνομία.

HAPPENING NOW: Hundreds of American Jews are holding a sit-in at Congress — and we won’t leave until Congress calls for a ceasefire in Gaza. As thousands of U.S. Jews protest outside, over 350 are inside, including two dozen rabbis, holding prayerful resistance. pic.twitter.com/H0b2ort6fa

Οι διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων και ραβίνοι, διαδήλωσαν από τον κεντρικό όροφο και από πολλά μπαλκόνια, τραγουδώντας, προσευχόμενοι, κρατώντας πινακίδες και πανό και φωνάζοντας «Καταπαύση του πυρός τώρα!». Αρκετοί από αυτούς ήταν ντυμένοι με μαύρα μπλουζάκια που έφεραν το μήνυμα «Οι Εβραίοι ζητούν κατάπαυση του πυρός τώρα».

«Σχεδόν 300» άνθρωποι στνελήφθησαν, δήλωσε στο News4 ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας του Καπιτωλίου των ΗΠΑ περίπου στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης, περισσότερες από τρεις ώρες μετά την έναρξη της συγκέντρωσης μέσα στο κτίριο του Κογκρέσου.

Outside of congress, a crowd of thousands of Jews and allies has gathered to support those getting arrested on the inside.



We're all here to demand an end to the genocide of the Palestinian people, aided and abetted by the U.S. government. pic.twitter.com/LIGYAWxYqt