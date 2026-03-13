Αρχηγός Χεζμπολάχ: Υπαρξιακή μάχη για μας - Θα εκπλαγούν στο πεδίο της μάχης

«Έχουμε προετοιμαστεί για μακράς διάρκειας πόλεμο» απείλησε σήμερα ο αρχηγός της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ, ο οποίος απηύθυνε τηλεοπτικό διάγγελμα εν μέσω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων του Ιράν με ΗΠΑ και Ισραήλ στη Μέση Ανατολή.

«Πρώτα ο Θεός, αυτοί (οι Ισραηλινοί) θα εκπλαγούν στο πεδίο της μάχης», δήλωσε ο Κασέμ, προσθέτοντας ότι «οι απειλές του εχθρού δεν μας φοβίζουν».

Ο Κασέμ σχολίασε και τις ευθείς απειλές του Ισραήλ προς εκείνον, δηλώνοντας ότι οι απειλές για τη δολοφονία του είναι «μάταιες».

Το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση εναντίον της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ, αφού η τελευταία άνοιξε πυρ στις 2 Μαρτίου για να εκδικηθεί τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν στην έναρξη του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου κατά του Ιράν.

«Λιβανέζικη» η μάχη με το Ισραήλ

Ο Ναΐμ Κασέμ τονίζει ότι η Χεζμπολάχ υπερασπίζεται τον Λίβανο έναντι των ισραηλινών παραβιάσεων και καταχρήσεων, απορρίπτοντας τις κατηγορίες ότι η οργάνωση ενεργεί ως πράκτορας του Ιράν.

Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός τον Νοέμβριο του 2024, αλλά ο ισραηλινός στρατός επιτίθεται στον Λίβανο σχεδόν καθημερινά, παραβιάζοντας την εκεχειρία.

Η Χεζμπολάχ είχε αποφύγει να απαντήσει στις ισραηλινές επιθέσεις, αλλά εκτόξευσε ρουκέτες κατά του Ισραήλ μετά τη δολοφονία του Ιρανού Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, αναζωπυρώνοντας τον πόλεμο πλήρους κλίμακας.

«Αυτή η μάχη δεν είναι για κανέναν άλλον. Αυτή η μάχη είναι για εμάς. Αυτή η μάχη είναι λιβανέζικη. Αυτή η μάχη εμπίπτει στο νόμιμο δικαίωμα της αυτοάμυνας. Είναι μια υπαρξιακή μάχη, όχι μια περιορισμένη ή απλή μάχη», είπε.

