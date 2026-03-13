Ισραηλινή αεροπορική επίθεση στη Γάζα σκότωσε τρεις Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους δύο 17χρονους, σύμφωνα με Παλαιστίνιους διασώστες, ενώ η βία συνεχίζεται τόσο στη Δυτική Όχθη όσο και στη Γάζα.

Το Ισραήλ έχει χρησιμοποιήσει θανατηφόρα πυρά και στο Ιράν, και τον Λίβανο και τη Γάζα και τη κατεχόμενη Δυτική Όχθη τις τελευταίες 24 ώρες. Ο αριθμός των νεκρών στον Λίβανο έφτασε τους 773, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας την Παρασκευή.

Μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες πολέμου, έχουν σκοτωθεί 2.000 άνθρωποι, οι περισσότεροι στο Ιράν, με αρκετά εκατομμύρια να έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε στο Reuters ότι δεν ήταν ενήμερος για την επίθεση στη Γάζα.

Σε ξεχωριστή δήλωση την Πέμπτη, ο στρατός ανέφερε ότι σκότωσε δύο άτομα που επιχείρησαν να επιτεθούν σε στρατιώτες με όχημα, χωρίς όμως να προσκομίσει αμέσως αποδεικτικά στοιχεία για την απόπειρα.

Παρά την αρχική μείωση των ισραηλινών επιθέσεων στη Γάζα στην αρχή του πολέμου με το Ιράν, αυτές έχουν πλέον αυξηθεί. Το Ισραήλ έχει σκοτώσει 23 άτομα στη Γάζα από την κοινή επίθεση των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Παρά το γεγονός ότι εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ στη Γάζα τον Οκτώβριο, ξέσπασαν τακτικά βίαια επεισόδια από τότε.

Η Reuters ανέφερε ότι το σχέδιο ειρήνης για τη Γάζα του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ παραμένει σε αναμονή από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Η βία συνεχίζεται επίσης και στη Δυτική Όχθη. Ισραηλινοί έποικοι και στρατιωτικές δυνάμεις έχουν σκοτώσει τουλάχιστον οκτώ Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη από την έναρξη των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων στο Ιράν.

Η Reuters ανέφερε ότι έχει σημειωθεί αύξηση βίαιων ενεργειών των εποίκων από τότε, καθώς το Ισραήλ έχει θέσει μεγάλο μέρος της Δυτικής Όχθης σε lockdown.

Πηγή: skai.gr

