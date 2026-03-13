Γιατί το Ισραήλ απέρριψε πρόταση του Λιβάνου για απευθείας συνομιλίες

Το Ισραήλ απέρριψε μια ιστορική πρόταση από τον Λίβανο για απευθείας συνομιλίες, θεωρώντας ότι είναι ήσσονος σημασίας και ότι ήρθε πολύ αργά, από μια κυβέρνηση που συμμερίζεται τον στόχο του να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ, αλλά δεν μπορεί να αναλάβει δράση εναντίον της βαριά οπλισμένης λιβανέζικης οργάνωσης χωρίς να διακινδυνεύσει έναν εμφύλιο πόλεμο.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν εξέφρασε αυτήν την εβδομάδα την προθυμία του κράτους να ξεκινήσει άμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει τον τερματισμό της σύγκρουσης που ξέσπασε στις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ εισήλθε στον περιφερειακό πόλεμο υποστηρίζοντας τον προστάτη της, το Ιράν.

Δύο πηγές που γνωρίζουν τη θέση του Αούν δήλωσαν ότι έχει αρχίσει να διορίζει μια διαπραγματευτική αντιπροσωπεία και σε ορισμένες ιδιωτικές συναντήσεις, έφτασε στο σημείο να πει ότι ήταν έτοιμος να προχωρήσει στην εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ.

«Όλα είναι στο τραπέζι», δήλωσε στο πρακτορείο Reuters μια τρίτη πηγή που γνωρίζει τη θέση του, όταν ρωτήθηκε σχετικά με την εξομάλυνση.

Η στάση του κράτους αντικατοπτρίζει τα πρωτοφανή επίπεδα αντίθεσης, στο εσωτερικό της χώρας, στο καθεστώς της Χεζμπολάχ ως ένοπλης οργάνωσης. Μεταξύ άλλων, η κυβέρνηση της απαγόρευσε την περασμένη εβδομάδα να ασκεί στρατιωτικές δραστηριότητες.

Ωστόσο, καθώς η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να διαθέτει ένα ισχυρό οπλοστάσιο και υποστηρίζεται από ένα σημαντικό μέρος των σιιτών μουσουλμάνων του Λιβάνου, η εκτέλεση της εντολής είναι πιο εύκολη στα λόγια παρά στην πράξη για ένα εύθραυστο λιβανέζικο κράτος που βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπο με μια από τις πιο επισφαλείς περιόδους της ύπαρξής του, μετά τον εμφύλιο πόλεμο του 1975-90.

Νωρίτερα σήμερα, ο Αούν δήλωσε στον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες ότι δεν έχει λάβει απάντηση στην προσφορά του, σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας.

Πριν από μερικά χρόνια, μια τέτοια πρόταση στο Ισραήλ από τον πρόεδρο του Λιβάνου θα αποτελούσε μείζον διπλωματικό άνοιγμα – και ευκαιρία για τις ΗΠΑ να ισχυριστούν ότι τερμάτισαν με επιτυχία 80 χρόνια εχθροπραξιών μεταξύ των δύο χωρών.

Ωστόσο, η πρόταση του Αούν δεν προκάλεσε παρά μόνο ελάχιστο ενδιαφέρον στους Ισραηλινούς και τους Αμερικανούς, σύμφωνα με τις δύο πηγές, έναν Λιβανέζο αξιωματούχο και δύο ξένους αξιωματούχους.

Όλες οι πηγές ανέφεραν ότι η αδυναμία του Λιβάνου να συγκρατήσει τη Χεζμπολάχ κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους και να αποτρέψει την επίθεσή της στο Ισραήλ στις 2 Μαρτίου άφησε τη Βηρυτό με ελάχιστη αξιοπιστία, τόσο που να θεωρείται ότι δεν έχει να προσφέρει κάτι χειροπιαστό στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, δήλωσε στους «Times of Israel» αυτήν την εβδομάδα ότι η χώρα του ήταν έτοιμη για διάλογο με την κυβέρνηση του Λιβάνου για την εξομάλυνση των σχέσεων. «Αλλά το τρέχον πρόβλημα είναι ότι ο διάλογος με την κυβέρνηση του Λιβάνου δεν μπορεί να σταματήσει τα πυρά από το λιβανέζικο έδαφος», είπε.

Ο πρέσβης του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, Ντάνι Ντάνον, δήλωσε αυτή την εβδομάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να διαπραγματευτεί με τον Λίβανο «ενόσω εκτοξεύονται πύραυλοι προς τα βόρεια σύνορά μας».

«Ήρθε η ώρα να αποφασίσουμε: ο Λίβανος θα μείνει στα λόγια ή θα δράσει πραγματικά;» είπε.

Η προεδρία του Λιβάνου, το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ και το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για κάποιο σχόλιο

Ένας εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ επικοινωνεί τακτικά με τους Λιβανέζους ομολόγους της και δεν σχολιάζει ιδιωτικές διπλωματικές επικοινωνίες.

Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι το «παράθυρο» έκλεισε

Τον τελευταίο χρόνο, οι λιβανέζικες αρχές προχωρούν προσεκτικά για να κατασχέσουν τα όπλα της οργάνωσης στο νότιο τμήμα της χώρας.

Οι κινήσεις αυτές θα ήταν προηγουμένως αδιανόητες, όταν η Χεζμπολάχ βρισκόταν στο απόγειο της δύναμής της και ασκούσε τεράστια επιρροή στο πολιτικό σύστημα του Λιβάνου.

Τα μέτρα πάντως είχαν ανάμεικτα αποτελέσματα.

Η Χεζμπολάχ κατάφερε να επανεξοπλιστεί, ακόμη και να τοποθετήσει νέους πυραύλους στο νότιο Λίβανο, την ώρα που ο στρατός του Λιβάνου δήλωσε ότι είχε εξασφαλίσει τον πλήρη επιχειρησιακό έλεγχο της περιοχής.

Αφού ξέσπασε ο νέος πόλεμος, οι λιβανέζικες αρχές συνέλαβαν περίπου 50 άτομα για παράνομη οπλοκατοχή στον νότιο Λίβανο και κοντά στη Βηρυτό, δήλωσαν στο Reuters πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας, λέγοντας ότι οι συλληφθέντες άνδρες ήταν ύποπτοι ότι ήταν μέλη της Χεζμπολάχ.

Ωστόσο, αρκετοί αφέθηκαν ελεύθεροι γρήγορα αφού πλήρωσαν ένα μικρό πρόστιμο, ανέφεραν οι πηγές.

Όταν ο Λίβανος προσπάθησε να επικοινωνήσει με Αμερικανούς αξιωματούχους αυτή την εβδομάδα για να κάνει την προσφορά για διαπραγματεύσεις, απορρίφθηκε, δήλωσε ένας Λιβανέζος αξιωματούχος.

«Είπαν ότι το 2025 ήταν το παράθυρό μας για να αντιμετωπίσουμε τη Χεζμπολάχ και δεν το κάναμε, οπότε δεν υπάρχει τίποτα που μπορούν να κάνουν τώρα», είπε ο αξιωματούχος.

Τρία άτομα που γνωρίζουν τη χάραξη πολιτικής των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή δήλωσαν στο Reuters ότι η Ουάσινγκτον είχε επίσης μικρές δυνατότητες να ασχοληθεί με τον Λίβανο, λόγω του πολέμου με το Ιράν και επιτρέπει στο Ισραήλ να αντιμετωπίσει τη Βηρυτό όπως νομίζει.

Πόλεμος με το Ισραήλ ή εμφύλιος

Το Ισραήλ εξακολουθεί να θέλει να δει τον στρατό του Λιβάνου να καταστρέφει τις θέσεις εκτόξευσης πυραύλων και δρόνων της Χεζμπολάχ και να κατασχέσει τον οπλισμό της, είπε ο Ντάνον στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Ο στρατός έχει αποφύγει την άμεση αντιπαράθεση με τη Χεζμπολάχ, ανησυχώντας ότι θα μπορούσε να υποδαυλίσει εντάσεις με τη σιιτική κοινότητα και να οδηγηθεί σε διάσπαση.

«Αυτό είναι το πρόβλημα: ο Λίβανος δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Και το καταλαβαίνω αυτό. Πρόκειται για μια πολυθρησκευτική κοινωνία και ο Λίβανος δεν έχει την πολυτέλεια να κηρύξει πόλεμο σε μια κοινότητα», δήλωσε στο Reuters ο Μάικλ Γιανγκ του Κέντρου Κάρνεγκι Μέσης Ανατολής.

Πηγή: skai.gr

