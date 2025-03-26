Ουκρανία: Δεν θέλουμε ειρηνευτική δύναμη αλλά Ευρωπαίους στρατιώτες

Η Ουκρανία χρειάζεται τη «σοβαρή» συμβολή Ευρωπαίων, ετοιμοπόλεμων στρατιωτών, μετά τον πόλεμο με τη Ρωσία και όχι μια ειρηνευτική δύναμη, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας Ουκρανός αξιωματούχος που μετέχει στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός.

«Δεν χρειαζόμαστε μια απλή παρουσία (στρατιωτών) για να δείξουμε ότι η Ευρώπη είναι εδώ» εκτίμησε ο Ίγκορ Ζόφκφα, σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Δεν χρειαζόμαστε ειρηνευτικές αποστολές», επέμεινε. Και «δεν είναι η ποσότητα (των στρατιωτών) που μετράει (…) αλλά η διάθεσή τους να πολεμήσουν, να αμυνθούν, να είναι εξοπλισμένοι και να κατανοούν ότι η Ουκρανία είναι αναπόσπαστο τμήμα της ευρωπαϊκής ασφάλειας», πρόσθεσε.

«Κάθε στρατιώτης θα πρέπει να είναι έτοιμος να εμπλακεί σε πραγματική μάχη. Αυτό κάνουν οι Ουκρανοί εδώ και πάνω από τρία χρόνια», συνέχισε.

Ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου πρότεινε να αναλάβουν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις τη φύλαξη των συνόρων με τη Λευκορωσία, ώστε να απελευθερωθούν Ουκρανοί στρατιώτες που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στις πιο επικίνδυνες ζώνες.

«Δεν χρειαζόμαστε διεθνή παρουσία στο Λβιβ», μια πόλη της δυτικής Ουκρανίας, πολύ μακριά από τη γραμμή του μετώπου, τόνισε.

Ο Ίγκορ Ζόφκφα, 45 ετών, συμμετείχε στους δύο γύρους διαπραγματεύσεων με τους Αμερικανούς στη Σαουδική Αραβία. Μίλησε στο AFP πριν από την νέα σύνοδο κορυφής της «συμμαχίας των προθύμων» που θα διεξαχθεί αύριο στο Παρίσι με τη συμμετοχή πολλών ηγετών χωρών που είναι έτοιμοι να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με μια διπλωματική πηγή, έχουν προσκληθεί σε αυτή τη συνάντηση περισσότερες από 20 χώρες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Νορβηγία και η Τουρκία. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να συναντηθεί με τον Ζελένσκι για διμερείς συνομιλίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.