Διαδήλωση στο Γερεβάν κατά του Πασινιάν - Οι συγκεντρωμένοι ζητούν από την Αρμενία να στηρίξει το Ναγκόρνο Καραμπάχ Κόσμος 19:11, 20.09.2023 linkedin

Το Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε νωρίτερα ότι σταματά τις επιχειρήσεις του στο Ναγκόρνο Καραμπάχ αφού συμφωνήθηκε εκεχειρία με τις δυνάμεις των Αρμένιων αυτονομιστών - Με βάση τους όρους αυτής της συμφωνίας ο θύλακας επιστρέφει στον έλεγχο του Μπακού