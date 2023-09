Ναγκόρνο Καραμπάχ: Ειρηνική ενσωμάτωση των Αρμενίων θέλει το Μπακού - Χιλιάδες εγκαταλείπουν την περιοχή - Δείτε βίντεο

Your browser does not support the audio element.

Εικόνες από το Καραμπάχ δείχνουν χιλιάδες ανθρώπους στο αεροδρόμιο, ορισμένοι έχουν μαζί τους μικρά παιδιά

Χιλιάδες Αρμένιοι κάτοικοι του Ναγκόρνο Καραμπάχ τρέχουν στο αεροδρόμιο, όπου εδρεύουν ορισμένες από τις ρωσικές ειρηνευτικές δυνάμεις, μετά τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός στην οποία κατέληξαν με το Αζερμπαϊτζάν οι αυτονομιστικές δυνάμεις αυτού του αποσχισθέντα αζέρικου θύλακα, την επομένη της στρατιωτικής επίθεσης που εξαπέλυσε το Μπακού.

Οι Αρμένιοι του θύλακα ανακοίνωσαν ότι θα καταθέσουν τα όπλα στο πλαίσιο της εκεχειρίας η οποία τέθηκε σε ισχύ σήμερα στις 12:00 ώρα Ελλάδος.

Nagorno-Karabakh: Columns of locals are accommodated in reception centers . pic.twitter.com/v58EwqAbQO — Sprinter (@Sprinter99800) September 20, 2023

Οι αυτονομιστές που διοικούν την αυτοαποκαλούμενη «Δημοκρατία του Αρτσάχ» (σ.σ. η ονομασία με την οποία αποκαλούν το Ναγκόρνο Καραμπάχ οι αυτονομιστές) κάλεσαν τους 120.000 κατοίκους της περιοχής να μην σπεύσουν στο αεροδρόμιο του Στεπανακέρτ, της πρωτεύουσας του θύλακα.

«Καλούμε για ακόμη μια φορά τους κατοίκους του Στεπανακέρτ να μην πανικοβληθούν και να μην σπεύσουν στο αεροδρόμιο για να εγκαταλείψουν την περιοχή», ανέφεραν οι αυτονομιστές.

Εικόνες από το Καραμπάχ δείχνουν χιλιάδες ανθρώπους στο αεροδρόμιο, ορισμένοι έχουν μαζί τους μικρά παιδιά.

Οι αυτονομιστές ηγέτες του Ναγκόρνο Καραμπάχ έχουν επανειλημμένα κατηγορήσει το Μπακού ότι θέλει να προβεί σε εθνοκάθαρση στον θύλακα. Το Μπακού απορρίπτει τέτοιες κατηγορίες και λέει ότι θα προστατεύσει τα δικαιώματα των Αρμενίων αμάχων της περιοχής σύμφωνα με το δικό του Σύνταγμα.

Russian peacekeepers evacuated more than 2 thousand civilians from Nagorno-Karabakh, more than 1 thousand of them were children, the Russian Ministry of Defense reported.



All evacuated citizens were provided with places for temporary accommodation and hot meals, and medical care… pic.twitter.com/94FAIi5UHw — Sprinter (@Sprinter99800) September 20, 2023

Οι Αρμένιοι, χριστιανοί στο θρήσκευμα, έχουν μακραίωνη ιστορική κυριαρχική παρουσία στην περιοχή, που χρονολογείται από αιώνες προ Χριστού.

Το Αζερμπαϊτζάν, όπου η πλειοψηφία των κατοίκων είναι μουσουλμάνοι, συνδέει και την ιστορική του ταυτότητα με τον θύλακα. Κατηγορεί τους Αρμένιους ότι εκδίωξαν Αζέρους που ζούσαν στην περιοχή τη δεκαετία του 1990. Το Μπακού θέλει να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της περιοχής που αναγνωρίζεται διεθνώς ως τμήμα του Αζερμπαϊτζάν.

Εκπρόσωποι των Αρμενίων του Καραμπάχ είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιήσουν συνάντηση αύριο, Πέμπτη, με τις αζέρικες αρχές.

Η Ρωσία τόνισε ότι οι ειρηνευτικές δυνάμεις της εκπληρώνουν την αποστολή τους.

Η Μόσχα τόνισε ότι 2.261 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 1.049 παιδιά, απομακρύνθηκαν από εμπόλεμα σημεία και φιλοξενούνται σε βάση των ρωσικών ειρηνευτικών δυνάμεων.

🔥🔥🔥🔥🔥

Azerbaijan's demands are accepted.



Karabakh separatists agree to withdraw their troops.



Azerbaijan will establish full control over Karabakh.



In fact, it is a surrender!



The "Nagorno-Karabakh Defense Army" will be disbanded and disarmed.



Armenians are leaving… pic.twitter.com/EnHMpQR5Pq — Slava Ukraini 🇺🇦 In Ukraine | News, Updates (@Heroiam_Slava) September 20, 2023

Την ίδια ώρα, η αζέρικη κυβέρνηση τόνισε σήμερα ότι θέλει να ενσωματώσει ειρηνικά τους Αρμένιους του Ναγκόρνο Καραμπάχ, μετά τη συνθηκολόγηση των αυτονομιστικών δυνάμεων του θύλακα.

Ο Χικμέτ Χατζίεφ, σύμβουλος σε θέματα εξωτερικής πολιτικής του Αζέρου προέδρου Ιλχάμ Αλίεφ, τόνισε σε συνέντευξη Τύπου ότι ο αφοπλισμός των δυνάμεων του Καραμπάχ θα ενισχύσει τις πιθανότητες επιτυχούς επανένταξης του εδάφους, το οποίο βρισκόταν εκτός ελέγχου του Μπακού επί τρεις δεκαετίες, καθώς και τις προοπτικές ειρήνης του Μπακού με το Γερεβάν.

Ο Αζέρος αξιωματούχος παράλληλα έκρινε ως μη αναγκαία μια ανάμειξη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε ζητήματα πρέπει να επιλυθούν επί τόπου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.