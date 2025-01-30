Γερμανία: Πέφτει το τείχος απέναντι στην Ακροδεξιά

Mε μια οριακή πλειοψηφία μόλις τριών εδρών, 348 υπέρ και 345 κατά, η γερμανική βουλή ενέκρινε την αποκαλούμενη πρόταση πέντε σημείων της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης για την αυστηρότερη προστασία των συνόρων, τη σκλήρυνση της πολιτικής ασύλου και την επιτάχυνση της διαδικασίας των απελάσεων. Πρόκειται σίγουρα για μια τομή στη σύγχρονη πολιτική ζωή της Γερμανίας, με άγνωστες παρενέργειες. Αιτία η υπερψήφιση του πακέτου, που δεν έχει πάντως ακόμη δεσμευτικό χαρακτήρα, εκτός από τους Χριστιανοδημοκράτες του Φρίντριχ Μερτς και τους Φιλελεύθερους του Κρίστιαν Λίντνερ, αυτή τη φορά και από 75 βουλευτές της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD).

Μια βασική δημοκρατική συναίνεση

Η κριτική από τα κόμματα της «απέναντι πλευράς», Σοσιαλδημοκράτες, Πράσινους και Αριστερά ήταν σφοδρή. Ιδιαίτερα δραματικούς τόνους επέλεξε ειδικά ο συνήθως μετριοπαθής καγκελάριος Όλαφ Σολτς: «Έχετε πει ότι δεν σας ενδιαφέρει ποιος συμφωνεί με τις παράνομες προτάσεις σας. Δεν είναι όμως αδιάφορο να συνεργάζεσαι με την Ακροδεξιά. Όχι στη Γερμανία. Από την ίδρυση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας πριν από περισσότερα από 75 χρόνια, υπήρχε πάντα μια σαφής συναίνεση μεταξύ όλων των δημοκρατών. Δεν συνεργαζόμαστε με την Ακροδεξιά στα κοινοβούλιά μας. Έχετε αναιρέσει αυτή τη βασική συναίνεση της δημοκρατίας μας. Και το πρώτο πράγμα που ξεκαθαρίσατε ήταν ότι δεν θα διαπραγματευτείτε πλέον τις προτάσεις σας με τα δημοκρατικά κόμματα. Αυτό σας αφήνει μόνο με εκείνους τους εταίρους που πάντα αδιαφορούσαν για τον νόμο και την τάξη: τους ακροδεξιούς. Αυτό είναι ένα σοβαρό λάθος, είναι ένα ασυγχώρητο λάθος».

Μια σκηνή από το μέλλον;

Για πολλούς αυτή η σύμπλευση μοιάζει ως ένας κακός οιωνός για το τι πρόκειται να συμβεί στην επόμενη Βουλή και με δεδομένο ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν την ΑfD να έχει φτάσει στο 23%. Ο Μερτς πάντως είπε ότι τα συγκεκριμένα μέτρα αποτελούν υποχρέωση απέναντι στους πολίτες, αλλά και στα θύματα επιθέσεων από δράστες με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Κατηγόρησε όμως την έως τώρα κυβέρνηση ότι αρνήθηκε να υιοθετήσει τις προτάσεις του και υποστήριξε ότι αυτή η πλειοψηφία δεν αποτελεί κάτι που θα αποτελεί κανόνα στην επόμενη Βουλή.



«Είναι πιθανό ότι η AfD θα κάνει δυνατή την πλειοψηφία για έναν απαραίτητο νόμο εδώ στη γερμανική Μπούντεσταγκ για πρώτη φορά την Παρασκευή. Οι εικόνες που μπορεί να δούμε με βουλευτές της AfD να ζητωκραυγάζουν και να πανηγυρίζουν θα είναι αφόρητες. Και η ίδια η σκέψη με κάνει να νιώθω εξαιρετικά άβολα. Όμως, κυρίες και κύριοι, δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε άπραγοι, καθώς άνθρωποι στη χώρα μας απειλούνται, τραυματίζονται και δολοφονούνται».

Μια ιστορική μέρα με μαύρο χρώμα

Και φυσικά οι εκπρόσωποι της AfD πανηγύρισαν μετά την ψηφοφορία για το τέλος της πρασινοκόκκινης κυριαρχίας και την «απαρχή μιας νέας εποχής».



Σε κάθε περίπτωση ήταν μια ιστορική ημέρα για τη χώρα, όπως τόνισε και ο υποψήφιος των Πρασίνων Ρόμπερτ Χάμπεκ και οι βουλευτές της Αριστεράς. Το τείχος έπεσε, ήταν το σχόλιο της αριστερής taz, την ώρα που έξω από τα κεντρικά γραφεία της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης ξεκινούσε μια αυθόρμητη συγκέντρωση διαμαρτυρίας.



Η ίδια εφημερίδα επισημαίνει ότι η χθεσινή ψηφοφορία δεν ήταν αποτέλεσμα λάθους ή κακής εκτίμησης. Ο Φρίντριχ Μερτς υιοθέτησε την επιχειρηματολογία της Εναλλακτικής για τη Γερμανία και κατέθεσε την πρότασή του έχοντας επίγνωση του τι θα συμβεί. Σε αυτό το πλαίσιο η συζήτηση για ενδεχόμενη απαγόρευση της AfD μοιάζει όχι μόνο παράταιρη, αλλά και υποκριτική. Ο κίνδυνος για τη δημοκρατία προέρχεται αυτή τη φορά από τον λεγόμενο μεσαίο χώρο, εκτιμά η εφημερίδα, με προτάσεις που αντιβαίνουν όχι μόνο στη μεταπολεμική δημοκρατική συναίνεση, αλλά και τους ίδιους τους νόμους της ΕΕ.



Ο προεκλογικός αγώνας έχει από το απόγευμα της Τετάρτης μια εντελώς απρόβλεπτη διάσταση. Και κάποιοι γείτονες των Γερμανών ανησυχούν, βλέποντας δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι μια πολύ ισχυρή πλειοψηφία δεν δείχνει να έχει κανένα θέμα με την υπερψήφιση νόμων για την ασφάλεια της χώρας από την Ακροδεξιά.

Αποστάσεις από τη Μέρκελ

Στο μεταξύ, τη στάση του Φρίντριχ Μερτς επέκρινε ως λανθασμένη και η πρώην καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, η οποία υπενθύμισε παλαιότερη τοποθέτηση του υποψήφιου καγκελαρίου των Χριστιανοδημοκρατών ότι θα αναζητούσε κοινή γραμμή με Σοσιαλδημοκράτες και Πράσινους για τα ζητήματα της ασφάλειας και του ασύλου, κάτι το οποίο κατά τη γνώμη της θα ήταν ορθότερο. «Νομίζω ότι είναι λάθος να μην αισθανόμαστε πλέον δεσμευμένοι από αυτή την πρόταση και έτσι, για πρώτη φορά, να επιτρέψουμε μια πλειοψηφία με τις ψήφους της AfD σε μια ψηφοφορία στη γερμανική Βουλή στις 29 Ιανουαρίου 2025» αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο της πρώην καγκελαρίου.

