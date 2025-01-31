Οι καταγραφείς δεδομένων πτήσης και φωνής στο πιλοτήριο ανακτήθηκαν από το επιβατικό αεροσκάφος που συνετρίβη στον ποταμό Ποτόμακ της Ουάσινγκτον μετά από σύγκρουση στον αέρα με ένα στρατιωτικό ελικόπτερο που στοίχισε τη ζωή σε 67 άτομα, μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Πηγές που γνωρίζουν την έρευνα επιβεβαίωσαν την Πέμπτη στο CBS News και το ABC News ότι οι συσκευές καταγραφής, κοινώς γνωστές ως μαύρα κουτιά, ανακτήθηκαν από το αεροσκάφος που συνετρίβη και θα αναλυθούν από το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών, το οποίο ηγείται της έρευνας.

Sources tell CBS News’ @krisvancleave officials have located the black boxes from the midair collision near Reagan National Airport. The data recorders will be analyzed at an NTSB lab as investigators look into what went wrong. https://t.co/NxR6ZdZkzl pic.twitter.com/jFK0hRLqj5 — CBS Evening News (@CBSEveningNews) January 31, 2025

Η υπηρεσία ελπίζει να έχει έτοιμη μια προκαταρκτική έκθεση εντός 30 ημερών. Οι ειδικοί λένε ότι τόσο οι πιλότοι της πτήσης 5342 της American Airlines όσο και οι στρατιωτικοί πιλότοι στο Black Hawk είχαν εμπειρία στο να πλοηγούνται σε περίπλοκο εναέριο χώρο, ενώ ο επικεφαλής της ένωσης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας της χώρας είπε ότι είναι πολύ νωρίς για εικασίες σχετικά με την αιτία.

Εν τω μεταξύ, 14 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Περισσότερες από 40 σοροί έχουν μέχρι τώρα ανασυρθεί από τον ποταμό Ποτόμακ, όπου το αεροσκάφος συνετρίβη μετά τη σύγκρουση.

Ο υπουργός Μεταφορών υπόσχεται να «διορθώσει» την FAA

Ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι δήλωσε αργά την Πέμπτη ότι θα ανακοινώσει σύντομα ένα σχέδιο για τη μεταρρύθμιση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας (FAA) μετά την καταστροφική σύγκρουση του περιφερειακού αεροσκάφους της American Airlines με το ελικόπτερο του στρατού, που στοίχισε τη ζωή σε 67 ανθρώπους.

