Η Γερουσία των ΗΠΑ επιβεβαίωσε την Πέμπτη τον Νταγκ Μπουργκούμ, πρώην κυβερνήτη της Βόρειας Ντακότα, στη θέση του υπουργού Εσωτερικών του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η ψήφος ήταν 79 κατά 18.

Ο Μπουργκούμ, 68 ετών, θα ηγηθεί μιας υπηρεσίας που καθοδηγεί τη χρήση 500 εκατομμυρίων στρεμμάτων (202 εκατομμυρίων εκταρίων) ομοσπονδιακής και φυλετικής γης, το ένα πέμπτο της έκτασης της χώρας.

Αναμένεται να επιδιώξει τον στόχο του Τραμπ να μεγιστοποιήσει την παραγωγή ενέργειας και ορυκτών σε δημόσιες εκτάσεις, πιθανότατα ενισχύοντας νέες χρηματοδοτικές μισθώσεις σε πετρελαιοπαραγωγικές πολιτείες όπως το Ουαϊόμινγκ και το Νέο Μεξικό και στον Κόλπο του Μεξικού, τον οποίο ο Τραμπ είπε ότι πλέον ονομάζεται επίσημα Κόλπος της Αμερικής.

Όπως αναφέρει το Reuters, ο Μπουργκούμ έχει παρουσιάσει τον εαυτό του ως έναν παραδοσιακό συντηρητικό άνθρωπο με επιχειρηματικό πνεύμα.

Κατά την ακρόαση της υποψηφιότητάς του, ο Μπουργκούμ είπε ότι θα επεκτείνει τις δημοπρασίες δικαιωμάτων γεώτρησης πετρελαίου και φυσικού αερίου και θα υποστηρίξει μεταρρυθμίσεις που θα μπορούσαν να επιταχύνουν την ανάπτυξη ενεργειακών έργων όπως γραμμές μεταφοράς και αγωγούς.

Τα σχόλιά του σηματοδοτούσαν μια απότομη στροφή στην ομοσπονδιακή πολιτική αφού η κυβέρνηση του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν προσπάθησε να περιορίσει τις γεωτρήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου σε ομοσπονδιακά εδάφη και να προωθήσει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως ο άνεμος και η ηλιακή ενέργεια ως μέρος της ατζέντας του για την κλιματική αλλαγή.

Ο Μπουργκούμ έθεσε υποψηφιότητα εναντίον του Τραμπ για την προεδρική υποψηφιότητα των Ρεπουμπλικάνων προτού παραιτηθεί και γίνει υποστηρικτής του Τραμπ.

Εξετάζεται επίσης να ηγηθεί ενός νέου εθνικού συμβουλίου για τον συντονισμό των πολιτικών για την ενίσχυση της ενεργειακής παραγωγής των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

