Μία ημέρα έπειτα από ένα ακόμη φονικό ναυάγιο μεταναστών στη Μάγχη, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα συναντηθεί σήμερα στη Ρώμη με την Ιταλίδα ομόλογό του Τζόρτζια Μελόνι για να συζητήσουν τρόπους για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης.

Σύμφωνα με τον βρετανικό Τύπο, ο Στάρμερ, που ακύρωσε τα σχέδια της προηγούμενης κυβέρνησης της Βρετανίας να απελαύνει τους παράτυπους μετανάστες στη Ρουάντα, έχει δείξει «ενδιαφέρον» για τη μεταναστευτική πολιτική της Μελόνι. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπέγραψε τον Νοέμβριο του 2023 αμφιλεγόμενη συμφωνία με τα Τίρανα για τη δημιουργία στην Αλβανία δύο κέντρων υποδοχής μεταναστών.

Η συνάντηση μεταξύ του Εργατικού πρωθυπουργού και της επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Αδέλφια της Ιταλίας είναι προγραμματισμένη για σήμερα το μεσημέρι (ώρα Ιταλίας, 13:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το γραφείο της Μελόνι.

Λίγες ώρες πριν απ' αυτή τη συνάντηση η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε τη σύσταση μιας νέας υπηρεσίας που θα είναι αρμόδια για την ασφάλεια των συνόρων, τη Border Security Command, μια από τις προεκλογικές δεσμεύσεις του Στάρμερ.

«Τέρμα τα κόλπα. Αυτή η κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει τις συμμορίες των διακινητών που εμπορεύονται τις ζωές ανδρών, γυναικών και παιδιών», τόνισε ο Βρετανός πρωθυπουργός, υποσχόμενος «μια νέα εποχή διεθνούς επιβολής της τάξης προκειμένου να εξαρθρωθούν αυτά τα δίκτυα, να προστατευθούν οι ακτές μας και να μπει τάξη στο σύστημα παροχής ασύλου».

Στο μεταξύ στη Μάγχη οι μετανάστες συνεχίζουν να προσπαθούν να κάνουν το επικίνδυνο ταξίδι από τη Γαλλία προς τη Βρετανία, με τις τραγωδίες να διαδέχονται η μία την άλλη: τη νύκτα του Σαββάτου προς Κυριακή οκτώ μετανάστες έχασαν τη ζωή τους όταν βυθίστηκε στα ανοικτά των γαλλικών ακτών το πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν.

Από την αρχή του έτους 46 άνθρωποι έχουν πνιγεί στην προσπάθειά τους να κάνουν αυτόν τον επικίνδυνο διάπλου.

Περίπου 800 άνθρωποι διέσχισαν τη Μάγχη το Σάββατο, ο δεύτερος μεγαλύτερος αριθμός από την αρχή του χρόνου, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Βρετανίας.

Η συμφωνία που υπέγραψε η Ρώμη με τα Τίρανα προβλέπει τη δημιουργία ενός κέντρου υποδοχής μεταναστών στο λιμάνι Σενγκίν στη βόρεια Αλβανία, όπου οι αιτούντες άσυλο θα καταγράφονται και ενός ακόμη στην ίδια περιοχή όπου θα διαμένουν μέχρι να εξεταστεί το αίτημά τους.

Τα δύο αυτά κέντρα – τα οποία θα χρηματοδοτεί και θα διαχειρίζεται η Ρώμη σε μια χώρα που δεν ανήκει στην ΕΕ—θα μπορούν να υποδεχθούν έως και 3.000 μετανάστες που έχουν φτάσει στην Ιταλία μέσω θαλάσσης.

Οι μετανάστες, το αίτημα για την παροχή ασύλου των οποίων θα απορρίπτεται, θα στέλνονται πίσω στη χώρα καταγωγής τους, ενώ όσων γίνεται δεκτό θα πηγαίνουν στην Ιταλία. Αυτή είναι και η βασική διαφορά του ιταλικού σχεδίου από το παλαιότερο βρετανικό, καθώς σύμφωνα με το σχέδιο Ρουάντα οι παράτυποι μετανάστες δεν θα είχαν δικαίωμα να λάβουν άσυλο και να γίνουν δεκτοί στη Βρετανία.

«Βρισκόμαστε στην αρχή, αλλά ενδιαφέρομαι για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί (το σχέδιο αυτό)», επεσήμανε ο Στάρμερ σύμφωνα με τον βρετανικό Τύπο.

Η Μελόνι «και εγώ έχουμε ήδη συζητήσει πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις κοινές επιχειρήσεις, οπότε είναι ένα θέμα στο οποίο θα αναφερθούμε», πρόσθεσε.

Το πρώτο από αυτά τα κέντρα μεταναστών στην Αλβανία θα έπρεπε να έχει αρχίσει να λειτουργεί στις αρχές Αυγούστου, όμως έχει καθυστερήσει.

Παράλληλα η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπέγραψε συμφωνία με την Τυνησία, η οποία προβλέπει την παροχή οικονομικής βοήθειας στη χώρα με αντάλλαγμα η Τύνιδα να καταβάλλει μεγαλύτερες προσπάθειες για να μειωθούν οι αναχωρήσεις μεταναστών προς την Ιταλία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών της Ιταλίας, οι αφίξεις μεταναστών μέσω θαλάσσης έχουν μειωθεί σημαντικά από την αρχή του έτους φτάνοντας τις 44.675 από την 1η Ιανουαρίου ως τις 13 Σεπτεμβρίου, έναντι 125.806 την ίδια περίοδο το 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

