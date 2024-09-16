Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κολωνία, έπειτα από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στον δακτύλιο γύρω από το ιστορικό κέντρο της πόλης, στο Hohenzollernring.

Σύμφωνα με την Kölner Anzeige, η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και, με ανακοίνωσή της στο «Χ», καλεί τους πολίτες να την αποφεύγουν.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες της Bild, η έκρηξη σημειώθηκε στον χώρο εισόδου ενός μπαρ.

#PolizeiNRW #Köln #Leverkusen

Aktueller #Einsatz

📍Im Bereich #Hohenzollernring gibt es einen größeren Polizeieinsatz.

📍Der #Hohenzollernring ist zwischen Rudolfplatz und Friesenplatz gesperrt.

❌Bitte meiden Sie den Bereich. Folgen Sie uns hier und auf Facebook für Infos. pic.twitter.com/IbZ4aNpY4f — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) September 16, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.