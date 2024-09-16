Λογαριασμός
Έκρηξη έξω από μπαρ στο κέντρο της Κολωνίας - Συναγερμός στις γερμανικές αρχές

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και ζητά από τους πολίτες να απομακρυνθούν - Σε εξέλιξη η αστυνομική επιχείρηση

Κολωνία έκρηξη

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κολωνία, έπειτα από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στον δακτύλιο γύρω από το ιστορικό κέντρο της πόλης, στο Hohenzollernring.

Σύμφωνα με την Kölner Anzeige, η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και, με ανακοίνωσή της στο «Χ», καλεί τους πολίτες να την αποφεύγουν.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες της Bild, η έκρηξη σημειώθηκε στον χώρο εισόδου ενός μπαρ.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Γερμανία Έκρηξη
