Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κολωνία, έπειτα από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στον δακτύλιο γύρω από το ιστορικό κέντρο της πόλης, στο Hohenzollernring.
Σύμφωνα με την Kölner Anzeige, η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και, με ανακοίνωσή της στο «Χ», καλεί τους πολίτες να την αποφεύγουν.
Όπως αναφέρουν πληροφορίες της Bild, η έκρηξη σημειώθηκε στον χώρο εισόδου ενός μπαρ.
#PolizeiNRW #Köln #Leverkusen— Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) September 16, 2024
Aktueller #Einsatz
📍Im Bereich #Hohenzollernring gibt es einen größeren Polizeieinsatz.
📍Der #Hohenzollernring ist zwischen Rudolfplatz und Friesenplatz gesperrt.
❌Bitte meiden Sie den Bereich. Folgen Sie uns hier und auf Facebook für Infos. pic.twitter.com/IbZ4aNpY4f
