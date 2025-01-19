Σε θρίλερ εξελίσσεται για ακόμα μία φορά η εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα καθώς ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε για ακόμα μία φορά ότι αν δεν λάβει τον κατάλογο των ομήρων που πρόκειται να απελευθερωθούν σήμερα από τη Χαμάς, δεν θα προχωρήσει στην εφαρμογή της.

Το Γραφείο του ισραηλινού Πρωθυπουργού ανέφερε την Κυριακή το πρωί ότι προς το παρόν δεν έχει λάβει τη λίστα γεγονός που θα καθυστερήσει την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός. Επισημαίνει επίσης ότι ο Νετανιάχου διεξήγαγε αξιολόγηση της ασφάλειας κατά τη διάρκεια της νύχτας «σχετικά με την καθυστέρηση στην παραλαβή της λίστας των ομήρων που αναμένεται να απελευθερωθούν».

Ο Νετανιάχου «έδωσε εντολή στον Ισραηλινό Στρατό ότι η κατάπαυση του πυρός, η οποία έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε ισχύ στις 8:30 π.μ., δεν θα ξεκινήσει έως ότου το Ισραήλ αποκτήσει τον κατάλογο των ομήρων προς απελευθέρωση, τον οποίο η Χαμάς έχει δεσμευτεί να παράσχει», προσθέτει το γραφείο του.

Την ίδια ώρα, η Χαμάς από την πλευρά της αναφέρει ότι η καθυστέρηση της λίστας οφείλεται σε «τεχνικούς λόγους». Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της, η Χαμάς αναφέρει ότι «επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός». Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η Χαμάς όφειλε να παράσχει τα ονόματα των ομήρων τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την απελευθέρωσή τους - αναμένεται να γίνει σήμερα γύρω στις 4:30 μ.μ. Ωστόσο, αυτό δεν έχει γίνει ακόμα.

Τρεις γυναίκες όμηροι πρόκειται να απελευθερωθούν από τη Γάζα σήμερα, την πρώτη ημέρα της εκεχειρίας, αν και η Χαμάς υποτίθεται ότι είχε δώσει τα ονόματά τους ήδη από χθες το απόγευμα, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Την ίδια ώρα, προσκείμενα στη Χαμάς μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν τα ξημερώματα ότι ισραηλινά στρατεύματα άρχισαν να αποσύρονται από περιοχές της Ράφας, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επιβεβαίωση από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF).

Η πρώτη φάση της συμφωνίας

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας που επιτεύχθηκε λίγο πριν από την αλλαγή σκυτάλης στον Λευκό Οίκο, κατά την «πρώτη φάση» που θα διαρκέσει έξι εβδομάδες θα σταματήσουν οι εχθροπραξίες στη Λωρίδα της Γάζας και θα απελευθερωθούν 33 όμηροι της Χαμάς. Το Ισραήλ από την πλευρά του αναμένεται να απελευθερώσει συνολικά 1.904 Παλαιστίνιους κρατούμενους. Ο κατάλογος περιλαμβάνει 737 κρατούμενους, συμπεριλαμβανομένων πολλών τρομοκρατών που εκτίουν ισόβια κάθειρξη για φόνο, ανάμεσά τους μέλη της Χαμάς, της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ και του κυβερνώντος κινήματος Φάταχ της Παλαιστινιακής Αρχής, μαζί με γυναίκες και παιδιά που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές.

Το Ισραήλ θα απελευθερώσει επίσης 1.167 Παλαιστίνιους που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια της χερσαίας επίθεσης του Ισραηλινού Στρατού, οι οποίοι δεν συμμετείχαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Για καθεμία από τις ζωντανές γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους, 30 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα απελευθερωθούν. Και για τους εννέα άρρωστους ομήρους, 110 κρατούμενοι θα απελευθερωθούν. Για καθεμία από τις γυναίκες στρατιώτες του IDF, 50 αιχμάλωτοι θα απελευθερωθούν. Για τους ομήρους Avera Mengistu και Hisham al-Sayed, οι οποίοι κρατούνται στη Γάζα για μια δεκαετία, 30 κρατούμενοι θα απελευθερωθούν για τον καθένα. Επίσης για τους 47 Παλαιστινίους που απελευθερώθηκαν στη συμφωνία του 2011 για τον Gilad Shalit και συνελήφθησαν εκ νέου και για τις σορούς των ομήρων που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας τους, το Ισραήλ θα απελευθερώσει πάνω από 1.000 κρατούμενοι στη Γάζα.

Αύξηση ανθρωπιστικής βοήθειας

Σύμφωνα με τον απερχόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, κατά την «πρώτη φάση» της εκεχειρίας προβλέπεται η αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από πυκνοκατοικημένες περιοχές της Γάζας, καθώς και η αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα. Οι αιγυπτιακές αρχές έκαναν λόγο για «καθημερινή είσοδο 600 φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια», εκ των οποίων 50 θα μεταφέρουν καύσιμα. Εκατοντάδες φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν ήδη παραταχθεί στο συνοριακό πέρασμα της Ράφα, ανέφερε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Al Qahera News της Αιγύπτου. Ωστόσο, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν προειδοποιήσει ότι αυτό θα ήταν «μόνο η αρχή» για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα. Πάνω από 15 μήνες ισραηλινών βομβαρδισμών έχουν καταστρέψει τον παλαιστινιακό θύλακα, προκαλώντας μια ανθρωπιστική καταστροφή που χαρακτηρίζεται από πείνα, ασθένειες και έλλειψη ιατρικής περίθαλψης.

Οι επόμενες φάσεις

Οι διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας θα ξεκινήσουν κατά τη 16η ημέρα της πρώτης φάσης και αναμένεται ότι θα περιλαμβάνουν την απελευθέρωση όλων των υπολοίπων ομήρων, τη μόνιμη κατάπαυση του πυρός και την πλήρη αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τον παλαιστινιακό θύλακα.

Η τρίτη φάση θα περιλαμβάνει την επιστροφή όλων των νεκρών ομήρων και την έναρξη της ανοικοδόμησης της Λωρίδας της Γάζας, με την επίβλεψη της Αιγύπτου, του Κατάρ και των Ηνωμένων Εθνών.

Χιλιάδες διαδήλωσαν σε ολόκληρο το Ισραήλ

Λίγο πριν την έναρξη της εκεχειρίας χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στους δρόμους σε όλο το Ισραήλ καθώς το έθνος αναμένει την επιστροφή των ομήρων που κρατούνται αιχμάλωτοι τους τελευταίους 15 μήνες στη Γάζα.

Στο Τελ Αβίβ, χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου σε μια πλατεία γνωστή ως «Πλατεία Ομήρων», όπου οι οικογένειες των αιχμαλώτων πραγματοποιούν συγκεντρώσεις για περισσότερο από ένα χρόνο. Πολλοί έχουν ζητήσει από την κυβέρνηση να διαπραγματευτεί την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Ο Λουίς Χαρ, πρώην όμηρος που κρατήθηκε στη Γάζα για τέσσερις μήνες, εξέφρασε την ανησυχία του για την ευημερία όσων εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι από τη Χαμάς.

Εν τω μεταξύ, στο Τελ Αβίβ και σε ολόκληρο το Ισραήλ, συγκεντρώθηκαν επίσης αντικυβερνητικοί διαδηλωτές, ζητώντας τον τερματισμό του πολέμου και την παραίτηση της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Πηγή: skai.gr

