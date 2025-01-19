Ακριβώς στις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας, ώρα της ανατολικής ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών, οι κωδικοί των πυρηνικών όπλων θα αλλάξουν χέρια και ο Ντόναλντ Τραμπ θα γίνει επισήμως ο 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και θα διαδεχθεί τον δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν ως ανώτατος διοικητής του ισχυρότερου στρατού του κόσμου.

Με το χέρι στη Βίβλο, θα ορκισθεί «να διαφυλάσσει, να προστατεύει και να υπερασπίζεται το Σύνταγμα».

Μετανάστες, δικαιώματα των τρανς ατόμων, περιβάλλον, διεθνές εμπόριο, Ουκρανία … Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υποσχεθεί μια καταιγίδα εκτελεστικών διαταγμάτων αμέσως μόλις επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.

Ακραίες αποφάσεις που αμέσως θα δοκιμάσουν τα θεσμικά όρια της εξουσίας του.

Μετανάστες

«Αμέσως μόλις ορκιστώ θα ξεκινήσω το μεγαλύτερο πρόγραμμα απελάσεων στην αμερικανική ιστορία», διαβεβαίωνε ο Ρεπουμπλικάνος στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας.

Ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ θέλει επίσης να βάλει τέλος στο δίκαιο του εδάφους – το οποίο δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά των μεταναστών που γεννιούνται στις ΗΠΑ να λαμβάνουν την αμερικανική ιθαγένεια—, χαρακτηρίζοντάς το «γελοίο».

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 11 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στις ΗΠΑ χωρίς να διαθέτουν νόμιμα έγγραφα.

Προκειμένου να εφαρμόσει το μέτρο αυτό, ο Τραμπ θέλει να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε εθνικό επίπεδο και να ζητήσει τη συνδρομή του στρατού.

Εξάλλου οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο Τραμπ μέσω διαταγμάτων θα καταργήσει μια εφαρμογή την οποία χρησιμοποιούν οι μετανάστες για να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση ασύλου στις ΗΠΑ ή ένα πρόγραμμα που αφορά συγκεκριμένα μετανάστες από την Αϊτή, την Κούβα, τη Νικαράγουα και τη Βενεζουέλα.

Όμως οι εξουσίες του έχουν και όρια. Το δίκαιο του εδάφους, για παράδειγμα, προστατεύεται από το Σύνταγμα και οποιοδήποτε πρόγραμμα απελάσεων ανακοινώσει ο Τραμπ μπορεί να προσκρούσει στη δικαιοσύνη, όπως και στην άρνηση κάποιων χωρών να δεχθούν πίσω τους πολίτες τους.

Δασμοί

«Στις 20 Ιανουαρίου, σε ένα από τα πολλά πρώτα μου διατάγματα, θα υπογράψω όλα τα απαραίτητα έγγραφα για να επιβάλω στο Μεξικό και τον Καναδά δασμούς 25% σε ΟΛΑ τα προϊόντα τους που εισάγονται στις ΗΠΑ», είχε επισημάνει ο Τραμπ στα τέλη Νοέμβριου.

Η απειλή εμπορικού πολέμου με τις γειτονικές της χώρες, με τις οποίες η Ουάσινγκτον συνδέεται με συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου, είναι ρεαλιστική ή πρόκειται για ένα πυροτέχνημα του Τραμπ προτού δεχθεί να διαπραγματευθεί, όπως και η απειλή του να προσαρτήσει τον Καναδά;

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι πρόκειται για ένα απαραίτητο μέτρο ως αντίποινα στην είσοδο στις ΗΠΑ ναρκωτικών και παράτυπων μεταναστών.

Η άλλη χώρα που έχει βάλει στο στόχαστρό του ο Ρεπουμπλικάνος είναι η Κίνα. Ο Τραμπ έχει απειλήσει το Πεκίνο με αύξηση κατά 10% των δασμών σε κάποια εισαγόμενα κινεζικά προϊόντα, η οποία θα προστεθεί στους ήδη υπάρχοντες δασμούς.

Χάρη και πόλεμοι

Στις 6 Ιανουαρίου 2021 πλήθος υποστηρικτών του Τραμπ εισέβαλε στο Καπιτώλιο για να εμποδίσει την επικύρωση των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών του 2020, στις οποίες νικητής είχε αναδειχθεί ο Τζο Μπάιντεν.

Για το περιστατικό απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε περισσότερους από 1.500 ανθρώπους και 1.270 έχουν καταδικαστεί, κάποιοι από τους οποίους δεν έχουν μάθει ακόμη την ποινή τους, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ο Τραμπ επανέλαβε πρόσφατα ότι θα δώσει χάρη στους καταδικασμένους υποστηρικτές του, τους οποίους έχει χαρακτηρίσει «ομήρους», αν και δεν είναι ξεκάθαρο τι θα συμβεί με όσους έχουν καταδικαστεί για την άσκηση βίας εις βάρος αστυνομικών.

Πριν τη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, που ανακοινώθηκε την Τετάρτη, ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει το παλαιστινιακό κίνημα ότι θα ζήσει «μια κόλαση», αν δεν αφήσει ελεύθερους τους ομήρους που κρατά στη Γάζα.

Έχει εξάλλου τονίσει την ακλόνητη υποστήριξή του στο Ισραήλ στη σύγκρουση που διαρκεί περισσότερους από 15 μήνες. Ωστόσο δεν έχει διευκρινίσει τι εννοεί με αυτό.

Σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία ο Ρεπουμπλικάνος έχει δηλώσεις ότι θα τον τερματίσει, αν και δεν έχει εξηγήσει τον τρόπο. Αφού αρχικά υποσχόταν ότι οι εχθροπραξίες θα σταματήσουν 24 ώρες μετά την ορκωμοσία του, στη συνέχεια έκανε λόγο για έξι μήνες.

Εξορύξεις και τρανς άτομα

“Drill, baby, drill”: είναι το σύνθημα υπέρ των εξορύξεων που επαναλάμβανε ο Τραμπ, ο οποίος δεν πιστεύει στην κλιματική αλλαγή και επιθυμεί να ενισχύσει σημαντικά τις εξορύξεις ορυκτών καυσίμων.

Για παράδειγμα έχει δεσμευθεί ότι θα ακυρώσει «αμέσως» πρόσφατη απόφαση του απερχόμενου προέδρου Μπάιντεν, με την οποία απαγορεύθηκε σε μεγάλο βαθμό η «εξωχώρια» εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Σίγουρα μπορεί να το κάνει χωρίς να περιμένει την έγκριση του Κογκρέσου.

Παράλληλα ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος έχει εκφράσει την αντίθεσή του στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, παρά τη συμμαχία του με τον Ίλον Μασκ, επικεφαλής της Tesla.

«Ήδη από την πρώτη ημέρα θα βάλουμε τέλος στο τρανς ντελίριο», έχει διαβεβαιώσει ο Τραμπ, ο οποίος έχει υποσχεθεί «να αποκλείσει τους τρανς» από τον στρατό και τα σχολεία.

«Επίσημη πολιτική των ΗΠΑ θα είναι αυτή των δύο φύλων: του άνδρα και της γυναίκας», έχει τονίσει.

Επίσης, ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα αναστείλει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για τα σχολεία που έχουν υιοθετήσει την «κριτική φυλετική θεωρία», η οποία βασίζεται στην υπόθεση ότι η φυλετική προκατάληψη – σκόπιμη ή μη—έχει ενσωματωθεί στους νόμους και τους θεσμούς στις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.