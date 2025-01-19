Στην Καλιφόρνια την επόμενη εβδομάδα ο Τραμπ, ενώ μαίνονται οι πυρκαγιές στο Λος Άντζελες

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επικρίνει έντονα την αντίδραση των αρχών της Καλιφόρνια στις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν το Λος Άντζελες, δήλωσε χθες Σάββατο ότι πιθανότατα θα επισκεφθεί την περιοχή την επόμενη εβδομάδα, μετά την ορκωμοσία του.

Από τις πυρκαγιές – που έχουν κατακάψει περίπου 160.000 στρέμματα-- έχουν χάσει τη ζωή τους 27 άνθρωποι, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, και έχουν καταστραφεί περισσότερα από 10.000 κτίρια στις περιοχές Πασίφικ Πάλισεϊντς και Αλταντένα.

«Πιθανόν θα πάω στο τέλος της επόμενης εβδομάδας», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο NBC. «Θα πήγαινα (…) χθες αλλά σκέφτηκα ότι θα ήταν καλύτερο αν πάω ως πρόεδρος. Είναι λίγο πιο σωστό, υποπτεύομαι», πρόσθεσε.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, ο Δημοκρατικός Γκάβιν Νιούσομ, προσκάλεσε την προηγούμενη εβδομάδα τον Τραμπ να επισκεφθεί την περιοχή, λέγοντας ότι «δεν θα πρέπει να πολιτικοποιούμε την ανθρώπινη τραγωδία ή να διασπείρουμε παραπληροφόρηση από το περιθώριο». Ο Τραμπ έχει ζητήσει την παραίτηση του Νιούσομ, ισχυριζόμενος ότι οι πολιτικές που έχει υιοθετήσει ο Δημοκρατικός κυβερνήτης προκάλεσαν έλλειψη νερού η οποία εμπόδισε τις προσπάθειες της πυροσβεστικής. Ο Νιούσομ έχει χαρακτηρίσει αβάσιμες τις κατηγορίες αυτές.

Ο Ρεπουμπλικάνος κατηγόρησε επίσης και τη δήμαρχο του Λος Άντζελες Κάρεν Μπας για ανικανότητα και δήλωσε ότι ο απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δεν άφησε καθόλου χρήματα στον προϋπολογισμό της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων (FEMA).

Οι πυρκαγιές στο Λος Άντζελες ξέσπασαν στις 7 Ιανουαρίου και εξαπλώθηκαν γρήγορα λόγω της ξηρασίας που προκάλεσαν οι άνεμοι Σάντα Άνα. Στο μεταξύ, καθώς οι άνεμοι κόπασαν στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οι πυροσβέστες μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά τις φλόγες, όμως η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε ότι αναμένεται νέα ενίσχυση των ανέμων από τη Δευτέρα. Οι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν από τη Δευτέρα ως την Τετάρτη ανοίγοντας «μια νέα περίοδο κρίσιμου κινδύνου» για τις πυρκαγιές, τόνισε χθες Σάββατο ο μετεωρολόγος Ντάνιελ Σουέιν, ενώ πρόσθεσε ότι δεν αναμένεται βροχή τις επόμενες έξι με επτά ημέρες. Έφιπποι αστυνομικοί και ομάδες με εκπαιδευμένους σκύλους ερευνούσαν την Παρασκευή τις πληγείσες περιοχές αναζητώντας θύματα.

Στο μεταξύ, οι ομοσπονδιακές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να καθορίσουν τα αίτια της πυρκαγιάς, για τις οποίες έχουν αναπτυχθεί διάφορες θεωρίες.

Οι ειδικοί τονίζουν ήδη δύο κρίσιμα στοιχεία: δύο χρόνια στη διάρκεια των οποίων καταγράφηκαν πολλές βροχοπτώσεις με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί πολύ η πανίδα και στη συνέχεια ξηρασία επί μήνες και ισχυροί άνεμοι.

Οι άνεμοι Σάντα Άνα, που τροφοδοτούν την πυρκαγιά, είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο το φθινόπωρο και τον χειμώνα στην Καλιφόρνια. Όμως φέτος η ταχύτητά τους έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ που δεν έχουν καταγραφεί από το 2011, με ριπές που έπνεαν με ταχύτητα έως και 160 χιλιόμετρα την ώρα.

Ο Άλεξ Τάρντι της αμερικανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας εξήγησε ότι ο συνδυασμός των πρόσφατων ανέμων Σάντα Ανα με τις ξηρές συνθήκες στη γη δημιούργησαν «έναν πρωτοφανή κίνδυνο πυρκαγιάς (…) στα σύγχρονα χρονικά». Αυτό βέβαια, πρόσθεσε, δεν σημαίνει ότι θα ξεσπάσουν περισσότερες πυρκαγιές, αλλά ότι αν εκδηλωθούν, πιθανόν «θα εξαπλωθούν με πιο εκρηκτικό και γρήγορο τρόπο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

