Εκλογές ΗΠΑ 2024: Δεν ήταν μόνο η οικονομία, ηλίθιε. Ήταν και ο πληθωρισμός 

Οι αμερικανικές προεδρικές εκλογές αφορούν την «οικονομία, ηλίθιε» έλεγε ο στρατηγικός σύμβουλος του Μπιλ Κλίντον, James Carville, το 1992.

Και για τους Αμερικανούς ψηφοφόρους οι οποίοι ενδιαφέρονται περισσότερο για την οικονομία, παρά για άλλα θέματα, αλλά και για τους μισούς από αυτούς που δήλωσαν ότι η οικονομική τους κατάσταση είναι χειρότερη απ' ό,τι πριν από 4 χρόνια, η επιλογή για τον επόμενο πρόεδρο ήταν απόλυτα σαφής: ο Ρεπουμπλικάνος Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με ανάλυση του Reuters, ο Τραμπ ανακοίνωσε τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές, όταν το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News προέβλεψε ότι επικράτησε της Δημοκρατικής Κάμαλα Χάρις, αφού εξασφάλισε τα swing states της Πενσιλβάνια, της Βόρειας Καρολίνας και της Τζόρτζια.

Την ίδια στιγμή ο Τραμπ είχε σαφές προβάδισμα και στις υπόλοιπες “αμφίρροπες” πολιτείες, οι οποίες μπορούν με άνεση να τον περάσουν πάνω από το όριο των 270 εκλεκτόρων που χρειάζεται για να αναδεχθεί και επίσημα 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Περίπου το 31% των ψηφοφόρων δήλωσε ότι η οικονομία ήταν το βασικό θέμα που τους απασχολούσε, αν και πρώτο θέμα στην ατζέντα των ψηφοφόρων ήταν η Δημοκρατία, σύμφωνα με πανεθνικό exit poll της εταιρείας Edison Research. Και οι ψηφοφόροι οι οποίοι χαρακτήρισαν την οικονομία ως προτεραιότητά τους ψήφισαν με συντριπτική πλειοψηφία 79% (έναντι 20% της Χάρις) τον Ντόναλντ Τραμπ.

Εν τω μεταξύ, ο υψηλός πληθωρισμός των τελευταίων δυο ετών, ο οποίος άφησε το στίγμα του στην οικονομική ευημερία των πολιτών, δημιούργησε σαφείς ανησυχίες στους ψηφοφόρους, οι οποίες τους οδήγησαν στην επιλογή του Τραμπ.

Πάνω από τους μισούς ψηφοφόρους δήλωσαν ότι ο πληθωρισμός τους δημιούργησε δυσκολίες πέρυσι, ενώ σχεδόν το ένα τέταρτο δήλωσε ότι τους επέφερε ουσιαστικό πλήγμα. Ενα αρκετά μεγάλο ποσοστό, της τάξης του 50% από αυτούς που δήλωσαν ότι ο πληθωρισμός έπληξε κατά κάποιο τρόπο το εισόδημά τους τάχθηκε υπέρ του Τραμπ, ενώ το 73% εξ αυτών που δήλωσαν ότι τους επέφερε ουσιαστικό πλήγμα τάχθηκαν υπέρ της επιστροφής του πρώην προέδρου στον Λευκό Οίκο.

Με βάση το exit poll της Edison, το 45% των ψηφοφόρων δήλωσε ότι τα οικονομικά της οικογένειάς τους είναι χειρότερα σήμερα σε σχέση με πριν από 4 χρόνια, όταν το 2020 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν στο 20%. Οι συγκεκριμένοι ψηφοφόροι τάχθηκαν υπέρ του Τραμπ σε ποσοστό 80%.

Τα αποτελέσματα συμβαδίζουν με έρευνες από τις οποίες προκύπτει ότι οι καταναλωτές βάζουν χαμηλή βαθμολογία στην οικονομία, παρά το γεγονός ότι η ανεργία βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, η ανάπτυξη σε γενικές γραμμές κινείται πάνω από τον μέσο όρο και η καταναλωτική δαπάνη παραμένει ισχυρή.

Ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος του Πανεπιστημίου Μίσιγκαν για παράδειγμα, ο οποίος ανακοινώνεται δυο φορές τον μήνα, υποχώρησε σε ιστορικά χαμηλά το καλοκαίρι του 2022, όταν ο πληθωρισμός έφτασε στο 9,1% σε ετήσια βάση, στα υψηλότερα επίπεδα δηλαδή από τις αρχές του 1980.

Αν και ο πληθωρισμός έχει βελτιωθεί τα τελευταία δυο χρόνια, καθώς οι αυξήσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ τον έχει φέρει κοντά στον στόχο που έχει θέσει η FED (2%), το κλίμα παραμένει πολύ χαμηλότερα από τα επίπεδα που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας Τραμπ, την περίοδο 2017 έως 2021.

