Όταν η πόλη της Ρώμης κατασκεύασε κάτι που μοιάζει με μια πισίνα στην πίσω αυλή μπροστά από τη διάσημη Φοντάνα ντι Τρέβι για να πετούν οι τουρίστες τα νομίσματά τους ενώ το μπαρόκ ορόσημο αδειάζει για ανακαινίσεις, η αντίδραση ήταν γρήγορη — και βάναυση.

Η πισίνα κατασκευάστηκε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας και τοποθετήθηκε μπροστά από έναν ψηλό φράχτη πάνω από τον οποίο οι τουρίστες πετούν κέρματα στο νερό.

Οι αρχές της πόλης υποστηρίζουν ότι η πισίνα κατασκευάστηκε κυρίως για να προστατεύσει τους εργαζόμενους που συντηρούν το άδειο σιντριβάνι από τα νομίσματα που ρίχνουν οι τουρίστες.

Θα διασφαλίσει επίσης ότι το συντριβάνι θα συνεχίσει να αποφέρει έσοδα... 1,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε νομίσματα, τα οποία δίνονται στην καθολική φιλανθρωπική οργάνωση Caritas.

«Η πισίνα η οποία είναι φυσικά προσωρινή και εγκαταστάθηκε κατά τη διάρκεια των εξαιρετικών εργασιών συντήρησης στο σιντριβάνι, χρησιμοποιείται για τη συλλογή νομισμάτων που πετάνε οι τουρίστες», δήλωσε στο CNN ο Claudio Parisi Presicce, επιθεωρητής πολιτιστικής κληρονομιάς του Καπιτωλίου. «Είναι μια καθιερωμένη και πολυαγαπημένη παράδοση».

Οι διαδικτυακοί σχολιαστές, εν τω μεταξύ, ρίχνουν τις δικές τους βολές στη νέα κατασκευή, χλευάζοντας τη στο Χ ως ποδόλουτρο και «μικρή παιδική πισίνα όπου κατουρούν στο νερό το καλοκαίρι ».

Ένας άλλος, αναρτώντας ως Mambo Italiano, το περιέγραψε ως: «Το πιο θλιβερό πράγμα που έχω δει στην Ιταλία από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου».

