Ιταλία: Ξαναστέλνει μετανάστες στην Αλβανία - Μόλις 8 αυτή τη φορά

Ξεκίνησε και πάλι η μεταφορά μεταναστών στα δυο κλειστά κέντρα υποχρεωτικής παραμονής που δημιούργησε στην βόρεια Αλβανία η Ιταλία

Το πλοίο Libra του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο από την Δευτέρα βρίσκονταν νότια της Λαμπεντούζα περισυλλέγοντας μετανάστες οι οποίοι κρίθηκαν ότι προέρχονται από ασφαλείς χωρες), ξεκίνησε το ταξίδι του προς την βόρεια Αλβανία, όπου βρίσκονται τα δύο κλειστά κέντρα του Σενγκίν και του Γκιαντέρ.

Στα δύο συγκεκριμένα κέντρα, στην φάση αυτή δεν υπάρχουν αιτούντες άσυλο, μετά από άρνηση του δικαστηρίου της Ρώμης να επικυρώσει την υποχρεωτική παραμονή 12 ανθρώπων, προερχόμενων από την Αίγυπτο και το Μπανγκλαντές, πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες.

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Repubblica, το Libra μεταφέρει μόνον οκτώ μετανάστες οι οποίοι, μετά την άφιξή τους, αναμένεται να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση πολιτικού ασύλου από την Ιταλία.

Ένας ένατος, ηλικιωμένος άνδρας από το Μπαγκλαντές, λόγω και της προβληματικής κατάστασης της υγείας του μεταφέρθηκε τελικά σε κλειστό κέντρο για μετανάστες, το οποίο βρίσκεται στην Ιταλία.

Αρχικά, όπως είχε διαρρεύσει, πρόθεση του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών ήταν να επιβιβαστεί στο Libra πολύ υψηλότερος αριθμός μεταναστών, από εξήντα μέχρι και εβδομήντα.

Όμως η διαδικασία "ταχείας εξέτασης" των αιτημάτων ασύλου αποκλείει αυτόματα την μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που προσπαθούν, με πλεούμενα, να φτάσουν στις ακτές της Κάτω Ιταλίας.

Θα πρέπει να διαπιστωθεί τώρα , αν η ιταλική δικαιοσύνη θα επικυρώσει την παραμονή στα κλειστά κέντρα του Σενγκίν και του Γκιαντέρ, των οκτώ μεταναστών που βρίσκονται στο πλοίο του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού.

Πηγή: skai.gr

