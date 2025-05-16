Το Ιράν δεν έχει λάβει καμία γραπτή πρόταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με μια πιθανή πυρηνική συμφωνία, δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει μια πρόταση.

Όπως σχολίασε στο Χ δεν υπάρχουν προτάσεις «είτε άμεσα είτε έμμεσα».

Iran has not received any written proposal from the United States, whether directly or indirectly.



In the meantime, the messaging we—and the world—continue to receive is confusing and contradictory. Iran nonetheless remains determined and straightforward: Respect our rights and… — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) May 16, 2025

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε σήμερα Παρασκευή το Ιράν να «προχωρήσει» στο ζήτημα των πυρηνικών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι «κάτι κακό θα συμβεί» αν δεν δράσουμε αρκετά γρήγορα για να καταλήξουμε σε συμφωνία.

Μετά τον τέταρτο γύρο των πυρηνικών συνομιλιών, που πραγματοποιήθηκε στο Ομάν το περασμένο Σαββατοκύριακο, αναμενόταν να παρουσιαστεί στο Ιράν αυτή την εβδομάδα μια λεπτομερής πρόταση, αλλά αυτό δεν συνέβη, ανέφερε η πηγή.

Η κυβέρνηση Τραμπ αναμένει απάντηση από το Ιράν σε όσα συζητήθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο, πιθανώς στον επόμενο γύρο συνομιλιών. Η ημερομηνία αυτών των διαπραγματεύσεων δεν έχει ακόμη οριστεί, αν και συζητείται.

Δηλώσεις επί του θέματος έκανε σήμερα και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο λέγοντας ότι «αυτή είναι μια κρίσιμη στιγμή. Ο πρόεδρος το έχει θέσει ως προτεραιότητα και τώρα οι άνθρωποι καταλαβαίνουν την επείγουσα ανάγκη, επειδή είναι αρκετά κοντά, πολύ κοντά, σε ένα πυρηνικό όπλο» είπε στο Fox News.

«Πρέπει να το ανατρέψουμε αυτό με τον έναν ή τον άλλον τρόπο και ελπίζουμε ότι θα γίνει ειρηνικά και μέσω της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων» πρόσθεσε ο Ρούμπιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.