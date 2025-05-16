Επίθεση Τραμπ στον Μπρους Σπρίνγκστιν: «Ένας κόπανος, που καλά θα κάνει να το βουλώσει»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σήμερα υβριστική επίθεση κατά του Μπρους Σπρίνγκστιν, αποκαλώντας τον «κόπανο», που καλά θα κάνει να το «βουλώσει» δύο μέρες μετά την επίθεση του θρύλου της ροκ κατά της «διεφθαρμένης» κυβέρνησης Τραμπ σε συναυλία του στη Βρετανία.

«Βλέπω ότι ο εντελώς υπερεκτιμημένος Μπρους Σπρίνγκστιν πήγε σε μια ξένη χώρα για να μιλήσει άσχημα για τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε ανάρτησή του στο δίκτυο του Truth Social, την ώρα που βρισκόταν στην πτήση επιστροφής του στις ΗΠΑ μετά την περιοδεία του στη Μέση Ανατολή.

«Είναι ατάλαντος, απαίσιος, ένας σπαστικός κόπανος, που υποστήριξε ένθερμα τον απατεώνα Τζο Μπάιντεν», έγραψε ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος, περιγράφοντας τον 75χρονο τραγουδιστή, έναν μακροχρόνιο υποστηρικτή των Δημοκρατικών, «χαζό όσο και οι πέτρες».

Αυτό το «ξεραμένο δαμάσκηνο (το δέρμα του έχει ατροφήσει) καλά θα κάνει να το ΒΟΥΛΩΣΕΙ», συνέχισε ο Τραμπ.

Ο θρυλικός ροκ σταρ, των "Born in the USA" και του "The river", η φωνή της Αμερικής εδώ και 50 χρόνια, έχει εκφωνήσει μια σειρά από ομιλίες επικριτικές κατά του Τραμπ αποκαλώντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ «ακατάλληλο» για το αξίωμα.

Προχθές, ανοίγοντας την περιοδεία του «Land of Hope and Dreams» με την E Street Band με συναυλία στο Μάντσεστερ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του ενοίκου του Λευκού Οίκου, ενός «ανίκανου» προέδρου.

«Η πατρίδα μου, η Αμερική που αγαπώ, η Αμερική για την οποία έχω γράψει, που υπήρξε φάρος ελπίδας και ελευθερίας για 250 χρόνια, βρίσκεται στα χέρια μιας διεφθαρμένης, ανίκανης και ύπουλης κυβέρνησης», είπε, ζητώντας από το κοινό να «υψώσει τη φωνή του ενάντια στον αυταρχισμό και να αφήσει την ελευθερία να θριαμβεύσει».

«Στην Αμερική, διώκουν ανθρώπους επειδή ασκούν το δικαίωμά τους στην ελευθερία του λόγου και εκφράζουν τη διαφωνία τους. Αυτό συμβαίνει τώρα!» είπε ο τραγουδιστής στη σκηνή.

Κατήγγειλε επίσης «τους πλουσιότερους άνδρες» που «βρίσκουν σαδιστική ευχαρίστηση από τον πόνο που προκαλούν στους Αμερικανούς εργάτες» και «τη συμμαχία με δικτάτορες».

Αλλά, πρόσθεσε, ότι η Αμερική είναι «μια σπουδαία χώρα με καλούς ανθρώπους. Οπότε θα το ξεπεράσουμε αυτό».

Το Μάντσεστερ ήταν το πρώτο σκέλος της καλοκαιρινής ευρωπαϊκής περιοδείας του, με τίτλο «The Land of Hope & Dreams Tour», η οποία, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του, αναμένεται να προσελκύσει 700.000 θαυμαστές σε 16 συναυλίες.

Ο τραγουδιστής, ο οποίος έχει πουλήσει περισσότερα από 150 εκατομμύρια δίσκους και είναι γνωστός για τις πολύωρες συναυλίες του, δεν έχει κρύψει ποτέ τις προοδευτικές του αξίες. Στενός φίλος του Μπαράκ Ομπάμα, τραγούδησε υπέρ της Καμάλα Χάρις σε μια προεκλογική συγκέντρωση λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου, που κέρδισε ο Τραμπ.

Ο τελευταίος επιτέθηκε και στην Αμερικανίδα σταρ της ποπ Τέιλορ Σουίφτ σήμερα, η οποία επίσης υποστήριξε την προεκλογική εκστρατεία των Δημοκρατικών, γράφοντας: «Κανείς δεν παρατήρησε ότι από τότε που είπα "ΜΙΣΩ ΤΗΝ ΤΕΙΛΟΡ ΣΟΥΙΦΤ", αυτή δεν είναι πλέον ΠΟΘΗΤΗ».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.