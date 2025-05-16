Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν συζητήσεις με την Ευρώπη και τους συμμάχους τους για τη μείωση των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη αργότερα φέτος, δήλωσε την Παρασκευή ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ.

«Σίγουρα μετά τη σύνοδο κορυφής (του ΝΑΤΟ στη Χάγη), κάποια στιγμή αργότερα μέσα στο έτος, θα ξεκινήσουμε αυτές τις συνομιλίες», δήλωσε ο Γουίτακερ, απευθυνόμενος σε συνέδριο στην Εσθονία.

«Τίποτα δεν έχει αποφασιστεί, αλλά μόλις το κάνουμε, θα έχουμε αυτές τις συνομιλίες στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει επανειλημμένα τονίσει την ανάγκη οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνά τους, επιτρέποντας στις ΗΠΑ να επικεντρωθούν στην Κίνα και άλλες προτεραιότητες

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.