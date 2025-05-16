Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν συζητήσεις με την Ευρώπη και τους συμμάχους τους για τη μείωση των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη αργότερα φέτος, δήλωσε την Παρασκευή ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ.
«Σίγουρα μετά τη σύνοδο κορυφής (του ΝΑΤΟ στη Χάγη), κάποια στιγμή αργότερα μέσα στο έτος, θα ξεκινήσουμε αυτές τις συνομιλίες», δήλωσε ο Γουίτακερ, απευθυνόμενος σε συνέδριο στην Εσθονία.
«Τίποτα δεν έχει αποφασιστεί, αλλά μόλις το κάνουμε, θα έχουμε αυτές τις συνομιλίες στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ», πρόσθεσε.
Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει επανειλημμένα τονίσει την ανάγκη οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνά τους, επιτρέποντας στις ΗΠΑ να επικεντρωθούν στην Κίνα και άλλες προτεραιότητες
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.