Θανάτους και καταστροφές άφησε πίσω του ο τυφώνας Μελίσα ο οποίος σάρωσε την Καραϊβική ως μια από τις πιο ισχυρές καταιγίδες του Ατλαντικού εδώ και περισσότερα από 150 χρόνια. Ο τυφώνας κατέστρεψε σπίτια και υποδομές, πλημμύρισε γειτονιές και άφησε πίσω του δεκάδες νεκρούς.

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους - αν και ο πραγματικός απολογισμός δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, με τις αρχές να εκτιμούν ακόμη τον αριθμό των θυμάτων. Οι επιπτώσεις στην Τζαμάικα ήταν πιο ξεκάθαρες χθες Τετάρτη, όπου τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί νεκροί εκεί. Τουλάχιστον άλλοι 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια πλημμυρών στην Αϊτή.

Στην Τζαμάικα, οι άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στις στέγες και χωρίς ρεύμα. Ο πρωθυπουργός Άντριου Χόλνες έκανε λόγο για «ολοκληρωτική καταστροφή» σε ολόκληρο το νησιωτικό έθνος και πρόσθεσε ότι «το 80-90% των στεγών καταστράφηκε», μαζί με νοσοκομεία, βιβλιοθήκες, αστυνομικά τμήματα, λιμενικά σπίτια και άλλες αστικές υποδομές.

Ο βασιλιάς Κάρολος, ο οποίος είναι ο αρχηγός του κράτους στην Τζαμάικα, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι είναι «βαθιά ανήσυχος» και «βαθιά λυπημένος» για τις ζημιές που προκάλεσε η Μελίσα στην Τζαμάικα και σε ολόκληρη την Καραϊβική.

«Οι συνθήκες εδώ είναι καταστροφικές. Ο όρος "καταστροφικός" είναι ένας ήπιος όρος με βάση αυτά που παρατηρούμε εδώ», δήλωσε σε βίντεο που δημοσίευσε η Αστυνομία της Τζαμάικα ο Ρίτσαρντ Σόλομον, δήμαρχος της πόλης Μπλακ Ρίβερ στη νοτιοδυτική Τζαμάικα. Περίπου 140.000 άνθρωποι έμειναν αποκλεισμένοι καθώς η καταιγίδα έπληξε το νησί, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Από την Τζαμάικα, όπου η καταιγίδα προκάλεσε επίσης κατολισθήσεις λάσπης και πτώσεις φοινικόδεντρων η Μελίσα κινήθηκε βόρεια προς την Κούβα ως καταιγίδα κατηγορίας τρία, φέρνοντας ανέμους 115 μίλια/ώρα και έντονες βροχοπτώσεις, πλήττοντας τα νοτιοανατολικά του νησιού. Περισσότεροι από 735.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στην Κούβα καθώς πλησίαζε η Μελίσα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της χώρας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, ενώ στις Μπαχάμες, οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι 1.485 κάτοικοι εκκενώθηκαν πριν ανασταλούν όλες οι πτήσεις ενόψει της επερχόμενης καταιγίδας.

Διαταγές εκκένωσης εκδόθηκαν επίσης για έξι νησιά στις Μπαχάμες.

Περίπου τα τρία τέταρτα της Τζαμάικα έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο Ρίτσαρντ Βέρνον, δήμαρχος του Μοντέγκο Μπέι, δήλωσε στο BBC ότι η μισή πόλη είχε αποκοπεί από την άλλη λόγω των πλημμυρών. Είπε ότι η προτεραιότητα είναι «να ελεγχθεί αν όλοι είναι ζωντανοί».

Στην Αϊτή, οι καταστροφικές πλημμύρες και οι κατολισθήσεις ανάγκασαν 3.000 ανθρώπους να βρεθούν σε καταφύγια.

Helicopter view of St Elizabeth in Jamaica showing the damage caused by hurricane Melissa 🥺pic.twitter.com/Qe3BFpcsj5 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 29, 2025

«Πολλά σπίτια έχουν παρασυρθεί από τα νερά στις ακτές», δήλωσε ο Πασκάλ Μπιμενγιμάνα από τη χριστιανική ΜΚΟ World Relief στο Πορτ-ο-Πρενς. Επίσης, στέγες παρασύρθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους και οι άνθρωποι καθάριζαν τα συντρίμμια με γυμνά χέρια τους. Καταρρακτώδεις άνεμοι, σφοδρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες κατέστρεψαν καλλιέργειες σε όλο το νότιο τμήμα της χώρας.

Οι ΗΠΑ στέλνουν μια ομάδα αντιμετώπισης καταστροφών στην Τζαμάικα για να αξιολογήσει την κλίμακα των αναγκών μετά τον τυφώνα. Επίσημα αιτήματα για βοήθεια προήλθαν από την Αϊτή και τις Μπαχάμες, σύμφωνα με ανώτερους αξιωματούχους του Υπουργείου Εξωτερικών.

Ο τυφώνας Μελίσσα δεν αναμένεται να φτάσει στη Βόρεια Αμερική, αλλά θα παραμείνει ένας τρομερός εξωτροπικός κυκλώνας όταν πλησιάσει τον Άγιο Ιωάννη, στη Νέα Γη, στον Καναδά την Παρασκευή το βράδυ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.