Τραμπ: «Είχα μια πολύ ωραία συνομιλία με τον Καναδό πρωθυπουργό»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι είχε μια «πολύ ωραία» συνομιλία με τον Καναδό Πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνι, όταν οι δύο τους παρευρέθηκαν σε δείπνο στη Νότια Κορέα, εν μέσω έντονης εμπορικής διαμάχης μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών.

Ο Τραμπ, μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Air Force One, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τη συνομιλία. Πριν προσγειωθεί στη Νότια Κορέα, είχε δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δεν θα επισκεπτόταν τον Καναδά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

