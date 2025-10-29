Συνεχίζει το καταστροφικό του πέρασμα ο τυφώνας Μελίσα ο οποίος σάρωσε σήμερα, Τετάρτη την Κούβα και αναμένεται τις επόμενες ώρες να χτυπήσει τις Μπαχάμες, αφού πρώτα προκάλεσε σημαντικές ζημιές στην Τζαμάικα.

Σφοδρές βροχοπτώσεις έπληξαν την ανατολική Κούβα και οι αρχές έχουν διακόψει την ηλεκτροδότηση ενώ παράλληλα έχουν εκκενώσει ευάλωτες περιοχές και έχουν ζητήσει από τους κατοίκους να καταφύγουν στην πρωτεύουσα της επαρχίας, Σαντιάγο.

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC) ανακοίνωσε ότι ο τυφώνας Μελίσα, τον οποίο χαρακτήρισε «εξαιρετικά επικίνδυνο», είχε αποδυναμωθεί σε καταιγίδα κατηγορίας 3 πριν φτάσει στην επαρχία Σαντιάγο ντε Κούβα, στις νότιες ακτές του νησιού. Χτύπησε με μέγιστους συνεχείς ανέμους περίπου 195 χιλιομέτρων την ώρα, ανέφερε το NHC, αφού κυμάνθηκε μεταξύ κατηγορίας 3 και 5, η υψηλότερη στην κλίμακα Saffir-Simpson.

Οι κάτοικοι της Κούβας εγκατέλειψαν την ακτή καθώς πλησίαζε, με τις τοπικές αρχές να κηρύσσουν «κατάσταση συναγερμού» σε έξι ανατολικές επαρχίες.

Οι κάτοικοι δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι συσσωρεύουν τρόφιμα, κεριά και μπαταρίες από τη Δευτέρα. Η Γκρασιέλα Λαμαϊσόν δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων στο Σαντιάγο ντε Κούβα: «Αγοράσαμε ψωμί, μακαρόνια και κιμά. Αυτός ο κυκλώνας είναι σοβαρός, αλλά θα τον ξεπεράσουμε».

Οι αρχές στην Αϊτή, ανατολικά της Κούβας, διέταξαν το κλείσιμο σχολείων, επιχειρήσεων και κυβερνητικών γραφείων την Τετάρτη και οι αρχές της Κούβας ανέφεραν ότι μέχρι στιγμής έχουν εκκενωθεί 735.000 άνθρωποι.

Σπάνια βίντεο που δημοσιεύτηκαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειχναν χείμαρρους καφέ βρόχινου νερού να ορμούν στους δρόμους μέσα από σκοτεινές πόλεις στους πρόποδες των βουνών Σιέρα Μαέστρα της Κούβας, όχι μακριά από την πόλη.

Hurricane Melissa made landfall in Cuba as a major category 3 storm with flooding being reported in Santiago de Cuba... pic.twitter.com/smzZhcmLDu — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 29, 2025

Οι αρχές ανέφεραν εκτεταμένες πλημμύρες σε πεδινές περιοχές νωρίς την Τετάρτη από το Σαντιάγο μέχρι το Γκουαντάναμο , όπου πάνω από το 35% του πληθυσμού είχε εκκενωθεί.

Ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ δήλωσε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη νύχτα για όλη την Κούβα, αλλά φάνηκε αισιόδοξος ότι η χώρα θα ανακάμψει.Επίσης, ανέφερε ότι η Κούβα είχε κινητοποιήσει 2.500 εργάτες στις γραμμές ηλεκτροδότησης για να ξεκινήσουν την αποκατάσταση αμέσως μετά το πέρασμα της καταιγίδας από το νησί.

Ο τυφώνας ωστόσο, δεν αναμένεται να επηρεάσει άμεσα την πρωτεύουσα της χώρας, την Αβάνα.

Στην τελευταία του ενημέρωση, το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC) ανέφερε ότι ο τυφώνας Μελίσα βρίσκεται περίπου 370 χιλιόμετρα νότια των κεντρικών Μπαχάμων με μέγιστους συνεχείς ανέμους 185 χλμ/ώρα. Η υπηρεσία προειδοποίησε τους κατοίκους της Κούβας να παραμείνουν προστατευμένοι και ότι οι προετοιμασίες για την καταιγίδα στις Μπαχάμες «θα πρέπει να ολοκληρωθούν γρήγορα».

Μεγάλες καταστροφές στην Τζαμάικα

Για την Τζαμάικα τα χειρότερα έχουν περάσει αφού οι ισχυροί άνεμοι έχουν αρχίσει να υποχωρούν αλλά η καταιγίδα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Το μάτι του τυφώνα πέρασε πάνω από την Τζαμάικα, αλλά η ουρά του μπορεί να προκαλέσει ακόμα ζημιές.

BREAKING: New video shows the catastrophic damage from Category 5 Hurricane Melissa in Black River, Jamaica.



So sad. pic.twitter.com/IUQRhVGSK4 — Brian Krassenstein (@krassenstein) October 29, 2025

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων προειδοποίησε ότι ενδέχεται να πέσουν επιπλέον 7 έως 15 εκατοστά βροχής στο νησί. Αυτό θα ανέβαζε τη συνολική βροχόπτωση σε ορισμένες περιοχές - ιδιαίτερα στα ορεινά μέρη στο κέντρο του νησιού - σε πάνω από 60 εκατοστά.

Ο Ντέσμοντ Μακένζι , υπουργός Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Τζαμάικα και αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών της Τζαμάικα, δήλωσε σε τηλεοπτικό διάγγελμά του μετά το χτύπημα του τυφώνα Μελίσα στο νησί ότι η Τζαμάικα είχε περάσει «μία από τις χειρότερες περιόδους της».

Black River, St. Elizabeth, Jamaica, after hurricane Melissa landfall.pic.twitter.com/BNZHR0iw6c — Massimo (@Rainmaker1973) October 29, 2025

«Σε όλη τη χώρα, σχεδόν κάθε ενορία αντιμετωπίζει αποκλεισμένους δρόμους, πεσμένα δέντρα [και] στύλους ΔΕΗ και υπερβολικές πλημμύρες σε πολλές κοινότητες. Η Τζαμάικα έχει περάσει, αυτό που μπορώ να ονομάσω, μια από τις χειρότερες περιόδους της» είπε.

Ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα, Άντριου Χόλνες, δήλωσε στο CNN, μετά το πέρασμα της καταιγίδας, ότι η κυβέρνηση δεν είχε λάβει επιβεβαιωμένους θανάτους που σχετίζονται με την καταιγίδα, αλλά δεδομένης της ισχύος του τυφώνα Μελίσα και της έκτασης των ζημιών, «αναμένουμε ότι θα υπάρξουν απώλειες ζωών».

El huracán #Melissa deja inundaciones severas en Jamaica. Las zonas más afectadas se registran en la circunvalación de Santa Cruz, entre Black River y Mandeville, donde el agua ha cubierto caminos y viviendas. #HuracánMelissa #Jamaica #Clima pic.twitter.com/g67tkQzGpk — Janeth León M (@janethleontv) October 29, 2025

Τα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ) σχεδιάζουν αερομεταφορά 2.000 κιτ πρώτης ανάγκης στην Τζαμάικα από έναν σταθμό ανεφοδιασμού στα Μπαρμπάντος, μόλις καταστούν δυνατά τα αεροπορικά ταξίδια, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Σχεδιάζεται επίσης βοήθεια για άλλες πληγείσες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κούβας και της Αϊτής, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, στους δημοσιογράφους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.