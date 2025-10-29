Τυφώνας Μελίσα: Πάνω από 20 νεκροί στην Αϊτή, ανάμεσά τους 10 παιδιά

Τουλάχιστον 23 άτομα έχασαν τη ζωή τους λόγω των επιπτώσεων του τυφώνα Μελίσα, σύμφωνα με τις αρχές της Αϊτής την Τετάρτη, κυρίως λόγω των πλημμυρών στο Petit-Goave, όπου τουλάχιστον 10 παιδιά έχασαν τη ζωή τους και 10 άτομα παραμένουν αγνοούμενα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.
