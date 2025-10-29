Λογαριασμός
Τυφώνας Μελίσα: Πάνω από 20 νεκροί στην Αϊτή, ανάμεσά τους 10 παιδιά

Κυρίως λόγω των πλημμυρών στο Petit-Goave - 10 άτομα παραμένουν αγνοούμενα από τον αντίκτυπου του φονικού τυφώνα

Αϊτή

Τουλάχιστον 23 άτομα έχασαν τη ζωή τους λόγω των επιπτώσεων του τυφώνα Μελίσα, σύμφωνα με τις αρχές της Αϊτής την Τετάρτη, κυρίως λόγω των πλημμυρών στο Petit-Goave, όπου τουλάχιστον 10 παιδιά έχασαν τη ζωή τους και 10 άτομα παραμένουν αγνοούμενα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

