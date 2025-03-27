Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν πρόκειται να επισκεφθεί εντός του έτους τη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Αντρέι Ρουντένκο.

Οπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο ίδιος είπε ότι παράλληλα προετοιμάζεται επίσκεψη του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ στην Πιονγκγιάνγκ.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες ημέρες μετά την συνάντηση του Κιμ Γιονγκ Ουν με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας της Ρωσίας Σεργκέι Σοϊγκού στην πρωτεύουσα της Βόρειας Κορέας, στην οποία και δήλωσε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να στηρίζει τη Μόσχα στην προσπάθειά της να προστατεύσει την εθνική κυριαρχία της.

Κιμ και Πουτιν συναντώνται συχνά το τελευταίο διάστημα, με αφορμή και την συνεργασία τους στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Τον Σεπτέμβριο του 2023, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας έκανε ένα «επικό» ταξίδι με τρένο στη Ρωσία ενώ, τον Ιούνιο του 2024, ο Ρώσος πρόεδρος βρέθηκε στην Πιονγιάνγκ (κεντρική φωτογραφία). .

