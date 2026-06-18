Χαρδαλιάς: Η Αττική αποκτά το δικό της μουσικό φεστιβάλ, το «Attica Roots»

Εννέα συναυλίες σε ισάριθμους αρχαιολογικούς χώρους και τοπόσημα του λεκανοπεδίου, από σημαντικούς καλλιτέχνες που θα τιμήσουν τη μουσική παράδοση και τις ρίζες μας από τις 25 Ιουνίου έως τις 25 Ιουλίου, θα απολαύσουν δωρεάν οι πολίτες, στο πλαίσιο του νέου μουσικού θεσμού που καθιερώνει η Περιφέρεια Αττικής, το φεστιβάλ «Attica Roots».

«Η Αττική αποτελεί μια σύγχρονη μητροπολιτική περιφέρεια που δημιουργεί, εμπνέει, εξελίσσεται και ανοίγεται στον κόσμο με αυτοπεποίθηση» δήλωσε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, παρουσιάζοντας σε συνέντευξη Τύπου το «Attica Roots Festival». Μαζί του και οι συμετέχοντες στο πρόγραμμα του φεστιβάλ: η μουσικοσυνθέτρια Ευανθία Ρεμπούτσικα, ο τραγουδιστής και σαξοφωνίστας Θοδωρής Ρέλλος από το συγκρότημα Mode Plagal και ο κιθαρίστας Κώστας Μητρόπουλος του συγκροτήματος Gadgo Dilo.

Ο κ. Χαρδαλιάς αναφερόμενος στη νέα πολιτιστική πρωτοβουλία της περιφέρειας είπε: Από τη Ρωμαϊκή Αγορά και το Σούνιο, μέχρι την Ελευσίνα, τα Λιπάσματα Δραπετσώνας, το Ζάππειο, τη Δεξαμενή και την πλατεία Κοτζιά, το λεκανοπέδιο γίνεται ένας ανοιχτός μουσικός χάρτης όπου συνδυάζονται τα παραδοσιακά τραγούδια, οι λαϊκές μνήμες, οι μελωδίες της Μεσογείου, οι ήχοι της Ανατολής, της Κρήτης, της Σμύρνης, των Βαλκανίων και της αστικής Αθήνας, δηλαδή ο μουσικός πλούτος, που ανά τους αιώνες «ρίζωσε» και άνθισε στο πολιτιστικό χωνευτήρι της Αττικής.

Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν η Δήμητρα Γαλάνη με την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας και την Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία σε έργα του Βασίλη Τσιτσάνη, ο Omar Faruk Tekbilek που μετατρέπει τις μουσικές της Ανατολής και της Μεσογείου σε μια παγκόσμια γλώσσα συναισθήματος, η Ευανθία Ρεμπούτσικα που μας ταξιδεύει σε μνήμες της Ανατολικής Μεσογείου, οι Χαΐνηδες που μετατρέπουν τη μουσική παράδοση σε πράξη ελευθερίας ποίησης και συλλογικής ενέργειας, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, μια φωνή βαθιά λαϊκή, ανθρώπινη και βιωματική, οι MODE PLAGAL που μετατρέπουν την παράδοση σε διαρκή μουσικό αυτοσχεδιασμό, η Μάρθα Φριντζήλα με το The Kubara Project που ενώνουν το τραγούδι με την αφήγηση και την τελετουργία, οι Gadjo Dilo που παντρεύουν το ελληνικό τραγούδι με τη gypsy jazz και οι Βarikada που φέρνουν τις ρίζες στο σήμερα με ρυθμό, ενέργεια και πολυπολιτισμικό παλμό.

Αναφορικά με τον δημόσιο και ανοιχτό χαρακτήρα των εκδηλώσεων, ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι αποτελεί στοιχείο της ίδιας της ταυτότητας του φεστιβάλ, καθώς «πεποίθησή μας είναι ότι ο πολιτισμός θα πρέπει να είναι ανοικτός, προσβάσιμος και ζωντανός για όλους. Να ανήκει σε κάθε πολίτη, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε γενιά που θέλει να έρθει σε επαφή με τη μουσική, την ιστορία και τη συλλογική μας μνήμη».

Ο περιφερειάρχης Αττικής πρόσθεσε πως «ο πολιτισμός δεν μπορεί να μένει κλεισμένος σε αίθουσες. Πρέπει να συναντά τον πολίτη, να γίνεται εμπειρία κοινή, συμμετοχική. Να ενώνει γενιές, γειτονιές και διαφορετικές διαδρομές. Να γίνει αυτό που ήταν και στην αρχαία Αθήνα: ένα δημόσιο δημοκρατικό αγαθό, για κάθε ελεύθερο άνθρωπο και συνειδητό πολίτη».

Ανακοίνωσε ότι το «Attica Roots Festival» αποτελεί μέρος ενός ολιστικού σχεδίου για τον πολιτισμό στην Αττική που θα απλώνεται και στους 12 μήνες του χρόνου. Ενός σχεδίου που θα αναδεικνύει την πολιτιστική μας κληρονομιά, θα στηρίζει τη σύγχρονη δημιουργία, θα δίνει χώρο στους καλλιτέχνες και θα φέρνει τον πολιτισμό πιο κοντά στην καθημερινότητα των πολιτών».

Από την πλευρά της, η Ευανθία Ρεμπούτσικα ευχήθηκε το Attica Roots Festiνal να καταστεί θεσμός γιατί στην Αττική, καθώς το λεκανοπέδιο «έχει ανάγκη από οάσεις οξυγόνου και μουσικής». Επισήμαινε ότι χαίρεται να βλέπει δημιουργούς, και «κυρίως νέους δημιουργούς και νέα συγκροτήματα, να επιστρέφουν στις ρίζες. Όταν οι ρίζες “ποτίζονται”, δεν μένουν ακίνητες. Μεγαλώνουν και μας δίνουν δύναμη για να ζήσουμε. Η μουσική μας ενώνει, είναι μια πανανθρώπινη γλώσσα και μ' αρέσει όταν υπάρχει συνεργασία με καλλιτέχνες από το εξωτερικό. Γιατί βλέπουμε πώς μας βλέπουν και αντιστοίχως εκείνοι βλέπουν πώς τους βλέπουμε».

Ο Θοδωρής Ρέλλος, από το συγκρότημα Mode Plagal, με την ίδια σύνθεση πάνω από 30 χρόνια, παρατήρησε πως όσα χρόνια κι αν περάσουν οι μουσικές δημιουργίες και παραδόσεις θα συνεχίζουν να υφίστανται, όπως όταν πέσει ένα βότσαλο στη λίμνη. «Στην αρχή βλέπουμε καθαρά, τους κυκλικούς κυματισμούς που προκαλεί, μετά φαίνεται να ησυχάζουν αλλά δεν τελειώνουν, συνεχίζουν».

Έτσι αισθανόμαστε κι εμείς κάθε φορά, πρόσθεσε. «Έρχονται άνθρωποι και μου λένε “σας θυμάμαι από τη συναυλία που κάνατε, πχ το 1995”. Ακούγοντας κάτι τέτοιο αλλάζει η οπτική μου για τα πράγματα. Όσο προχωρά κανείς προς τις ρίζες, βλέπει ότι πολλά τα οποία επιφανειακά μπορεί να είναι ασύνδετα, υπογείως διακλαδώνονται κι έτσι αυτό το βίωμα, του να προχωράς, σου επιτρέπει να ανατρέχεις και σε παλαιότερα ρεύματα, αναφορές και είδη μουσικής. Ελπίζω το Attica Roots Festival να γίνει θεσμός και να δίνει ευκαιρίες σε νέα συγκροτήματα να παίζουν και να παρουσιάζουν τη μουσική τους».

Ο Κώστας Μητρόπουλος, του Gadgo Dilo, σημείωσε ότι το συγκρότημά τους «παντρεύει το παλιό με το πιο παλιό και φτιάχνει κάτι καινούργιο, δικό μας. Παντρεύεται το ρεμπέτικο ή το λαϊκό, με ένα πιο παλιό στιλ που είναι μια γαλλική jazz της δεκαετίας του '30. Ό,τι νέο, γεννιέται, δεν δημιουργείται τίποτα από το μηδέν, αλλά έχει κάποιες ρίζες πίσω του. Το να παίρνουμε πράγματα από την παράδοσή μας και να τα μπλέξουμε με άλλες μουσικές, είναι σημαντικό για εμάς. Χαιρόμαστε που έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάζουμε τη μουσική μας, χαιρόμαστε είμαστε μέρος αυτού του νέου φεστιβάλ».

Σημειώνεται ότι η συνέντευξης Τύπου πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Μουσείου Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, με τον συντονισμό του δημοσιογράφου Γιώργου Κουβαρά και χορηγούς: Next Step Media Group, το iefimerida.gr και το MEGA.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων

25 Ιουνίου στη Ρωμαϊκή Αγορά Αθήνα, στις 20:30 οι Mode Plagal εκπροσωπούν τις ρίζες ως υλικό διαρκούς μουσικής μετάλλαξης.

Από τη δεκαετία του '90 μέχρι σήμερα, παίρνουν τους ρυθμούς και τις κλίμακες της ελληνικής παράδοσης και τους μεταφέρουν στη jazz, τη funk, τα blues και το afrobeat, δημιουργώντας έναν ήχο που παραμένει βαθιά, σχεδόν ιστορικά, ελληνικός, ενώ ακούγεται απολύτως σύγχρονος. Η δική τους σχέση με τη ρίζα ξεπερνά κατά πολύ την αναπαράσταση του παρελθόντος και επικεντρώνεται τη συνεχή ανανέωσή και ανατροφοδότησή του. Στη Ρωμαϊκή Αγορά, οι αρχαίες πέτρες των μνημείων συναντούν έναν ήχο που κινείται αδιάκοπα ανάμεσα στην παράδοση και τον αυτοσχεδιασμό.

28 Ιουνίου στο Σούνιο, η Δήμητρα Γαλάνη και η Εστουδιαντίνα με έργα Τσιτσάνη, καθώς οι μουσικές του καταβολές φτάνουν πολύ βαθύτερα από τα όρια του λαϊκού τραγουδιού. Οι ερμηνεύτριες και η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία εξερευνούν τις υπόγειες συγγένειες ανάμεσα στο βυζαντινό μέλος και σε έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς του 20ού αιώνα. Στο Σούνιο, στο ακρωτήρι που επί αιώνες αγνάντευε τους θαλάσσιους δρόμους του Αιγαίου και της Μεσογείου, η συναυλία αναζητά την κοινή πηγή από την οποία αναβλύζουν διαφορετικά κεφάλαια της ελληνικής μουσικής παράδοσης.

30 Ιουνίου, στον πεζόδρομο του Απ. Παύλου οι Barikada ενεργοποιούν τις ρίζες της αστικής λαϊκής κουλτούρας μέσα από έναν ήχο ανοιχτό, πολυρυθμικό και πολυσυλλεκτικό. Το project του Florian Mikuta ξεκινά από το ρεμπέτικο, τη βαλκανική και τη ρομά μουσική και μεταφέρει αυτές τις μουσικές σε ένα σύγχρονο ηχητικό περιβάλλον με ska, dub, drum'n'bass, techno και electronica. Η δική τους παράδοση χορεύει, ηλεκτρίζεται και περνά από την πλατεία στο dancefloor.

3 Ιουλίου στην πλ. Αναψυκτηρίου στην Ελευσίνα, η Μάρθα Φριντζήλα αναζητά τις ρίζες στα ίδια τα τραγούδια και στην ικανότητά τους να επιβιώνουν αλλάζοντας μορφή. Παραδοσιακές μελωδίες, άγνωστα ρεμπέτικα, ελληνικές και διεθνείς συνθέσεις συναντιούνται σε μια μουσική περιπέτεια όπου ο αυτοσχεδιασμός, το χιούμορ και η συγκίνηση έχουν τον ίδιο χώρο. Στην Ελευσίνα, την πόλη των Μυστηρίων και της διαρκούς αναγέννησης, το Kubara Project φωτίζει τις ρίζες ως μια αέναη διαδικασία μεταμόρφωσης.

7 Ιουλίου στα Λιπάσματα Δραπετσώνας η Ελένη Τσαλιγοπούλου εκφράζει τις ρίζες της λαϊκής φωνής. Από τους μουσικούς δρόμους της Μακεδονίας μέχρι τις συνεργασίες της με σύγχρονους δημιουργούς, η πορεία της συνδέεται με μια Ελλάδα συναισθηματική και βαθιά ανθρώπινη. Η φωνή της κουβαλά το ίχνος του λαϊκού τραγουδιού, της γιορτής, της απώλειας και της συλλογικής εμπειρίας. Στα Λιπάσματα Δραπετσώνας, έναν χώρο που διατηρεί τη μνήμη της εργατικής Αθήνας και της προσφυγικής ιστορίας του Πειραιά, οι ρίζες αποκτούν κοινωνικό και ανθρώπινο βάθος με μία φωνή που ανασταίνει κάθε κύτταρο του παρελθόντος.

10 Ιουλίου στο Ζάππειο η Ευανθία Ρεμπούτσικα προσεγγίζει τις ρίζες μέσα από τη μνήμη του ταξιδιού και της ιστορίες της Ανατολικής Μεσογείου. Οι συνθέσεις της κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης, της Σμύρνης και των κινηματογραφικών εικόνων που έχουν σημαδέψει το σύγχρονο ελληνικό συναίσθημα. Το βιολί της λειτουργεί σαν αφηγητής ιστοριών που κινούνται ανάμεσα στις πόλεις, στις γλώσσες και στις γενιές, σε μια αίσθηση διαρκούς περιπλάνησης.

12 Ιουλίου στην πλατεία Δεξαμενής στο Κολωνάκι, οι Gadjo Dilo (τρελός μπαλαμός) αναζητούν τις ρίζες στις μουσικές διαδρομές που ενώνουν διαφορετικές παραδόσεις. Εμπνευσμένοι από τη gypsy swing του Django Reinhardt, παντρεύουν το ελληνικό τραγούδι του '50 και του '60 με τη manouche jazz, δημιουργώντας το ιδιαίτερο μουσικό τους ιδίωμα, το «Manouche De Grec» (μια ελληνική εκδοχή της gypsy jazz παράδοσης). Φωτίζουν τις ρίζες της αστικής μουσικής μέσα από έναν ήχο που κινείται διαρκώς ανάμεσα στην Αθήνα, το Παρίσι και τη swing παράδοση.

18 Ιουλίου στην πλατεία Κοτζιά στην Αθήνα, οι Χαΐνηδες αντιμετωπίζουν τις ρίζες ως πράξη ελευθερίας και υπαρξιακής αναζήτησης. Η κρητική παράδοση συναντά την ποίηση, τον μυστικισμό, τις μουσικές της Ανατολής και τη διονυσιακή ενέργεια της σκηνής, σε συναυλίες που μοιάζουν με συλλογικές τελετουργίες. Από το 1990 μέχρι σήμερα, το συγκρότημα δημιουργεί ένα μουσικό σύμπαν όπου ο μύθος, η φιλοσοφία και η επαναστατική διάθεση συνυπάρχουν και οι ρίζες παρουσιάζονται σαν μια άγρια, ανοιχτή δύναμη που συνεχίζει να αμφισβητεί, να ενώνει και να εμπνέει.

25 Ιουλίου στο Ζάππειο, ο φημισμένος Omar Faruk Tekbilek αναζητά τις ρίζες στους κοινούς μουσικούς δρόμους της Ανατολής και της Μεσογείου. Επηρεασμένος από τη σουφική παράδοση, τη μουσική των Δερβίσηδων και τις λαϊκές παραδόσεις πολλών χωρών, δημιουργεί έναν ήχο που ενώνει το νέι, το ούτι και τους αρχαίους τρόπους, με μια σύγχρονη παγκόσμια μουσική γλώσσα, ως έναν κοινό πολιτιστικό ιστό που συνδέει ανθρώπους, τόπους και αιώνες.

Τέλος, πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα του «Attica Roots Festival 2026» διατίθενται την ιστοσελίδα: www.atticaroots.grhttp://www.atticaroots.gr/

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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