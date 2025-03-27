Περίπου 30 ηγέτες, ανάμεσά τους και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντώνται σήμερα στο Παρίσι, για να συζητήσουν με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι την ενίσχυση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, να επανεξετάσουν τις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός και να αξιολογήσουν τον ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν εάν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

Στην τρίτη σύνοδο κορυφής των «προθύμων», όπως το αποκάλεσε η Γαλλία, παίρνουν μέρος ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο Τούρκος αντιπρόεδρος Τζεβντέτ Γιλμάζ.

«Πρώτα και κύρια (θα συζητήσουμε) την άμεση υποστήριξη προς την Ουκρανία. Πρέπει να συνεχιστεί γιατί είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η αντίσταση» είπε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε δημοσιογράφους το βράδυ της Τετάρτης σε συνέντευξη Τύπου με τον Ζελένσκι.

Ο Μακρόν δεσμεύτηκε χθες για επιπλέον 2 δισ. ευρώ στη στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία, με τον Ζελένσκι να λέει ότι άλλοι εταίροι θα μπορούσαν να ανακοινώσουν πακέτα βοήθειας σήμερα.

Το σχήμα θέλει να δημιουργήσει έναν ρόλο για την Ευρώπη σε οποιεσδήποτε συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι παρούσες, Γάλλοι αξιωματούχοι λένε ότι τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής θα κοινοποιηθούν στην αμερικανική κυβέρνηση.

Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στο πώς θα ενισχυθεί στρατιωτικά η Ουκρανία για να αποτρέψει μελλοντικές επιθέσεις και πώς θα ελέγχεται η μερική εκεχειρία σε θαλάσσιους στόχους και ενεργειακές υποδομές, στο πλαίσιο της συμφωνίας στη Σαουδική Αραβία.

Οι ευρωπαϊκές προσπάθειες, με επικεφαλής τον Μακρόν και τον Κιρ Στάρμερ, για τη δημιουργία εγγυήσεων ασφαλείας υπέρ της Ουκρανίας μετεξελίσσονται από την αποστολή στρατευμάτων στην εξέταση εναλλακτικών, λόγω πολιτικών και υλικοτεχνικών περιορισμών αλλά και λόγω του ενδεχόμενου να αντιταχθούν Ρωσία και ΗΠΑ στα σχέδια των Ευρωπαίων, ανέφεραν αξιωματούχοι στο Reuters.

Σύμφωνα με έγγραφο της συνόδου, που περιήλθε σε γνώση του Reuters, υπάρχει αναφορά σε μια μελλοντική δύναμη που θα επιβλέπει την εκεχειρία στην Ουκρανία μακριά από την πρώτη γραμμή «ως μέρος μιας μελλοντικής ειρηνευτικής διευθέτησης και με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών».

Μια τέτοια δύναμη στην Ουκρανία θα έχει ως στόχο να προσφέρει εγγυήσεις ασφαλείας και να αποτρέψει μελλοντική επιθετικότητα από τη Ρωσία.

«Ο στόχος είναι να επιτραπεί στην Ουκρανία να διατηρήσει την κατάσταση στο έδαφός της και να αντισταθεί στη ρωσική επιθετικότητα, χτίζοντας παράλληλα τα αξιόπιστα στοιχεία αυτής της διαρκούς ειρήνης» είπε ο Μακρόν.

Ο Ζελένσκι είπε ότι ελπίζει να υπάρξει περισσότερη σαφήνεια σχετικά με το ποιες χώρες θα δεσμευθούν τελικά σε μια τέτοια δύναμη.

«Περιμένουμε νέες και ισχυρές αποφάσεις. Πρέπει να προχωρήσουμε στις συζητήσεις για τις εγγυήσεις ασφαλείας και την παρουσία δυνάμεων των εταίρων μας στην Ουκρανία» είπε.

«Θα δούμε τι είναι δυνατό και τι δεν είναι δυνατό να γίνει. Δεν είναι απλό και νομίζω ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς».

Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορήθηκαν την Τετάρτη ότι παραβίασαν μια εκεχειρία σε ενεργειακά πλήγματα που μεσολάβησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι δεν θα εκπληρώσει τους όρους που έθεσε η Ρωσία για προγραμματισμένη κατάπαυση του πυρός στη Μαύρη Θάλασσα.

Πηγή: skai.gr

