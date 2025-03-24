Τραμπ: Η Hyundai θα επενδύσει πάνω από 20 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ και θα γλυτώσει δασμούς

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Hyundai θα πραγματοποιήσει επένδυση ύψους 5,8 δισ. δολαρίων σε εργοστάσιο στη Λουιζιάνα, δημιουργώντας 1.400 θέσεις εργασίας.

Επομένως, σημείωσε ο Τραμπ, η Hyundai «δεν θα χρειαστεί να πληρώσει δασμούς». «Το εργοστάσιο της Hyundai είναι μέρος μιας μεγαλύτερης επένδυσης ύψους 21 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ».

«Το εργοστάσιο της Hyundai θα παράγει περισσότερους από 2,7 εκατ. μετρικούς τόνους χάλυβα ετησίως», σημείωσε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος της Hyundai, Chung Eui-sun, δήλωσε ότι με το άνοιγμα του εργοστασίου στην Τζόρτζια των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, η παραγωγή θα ξεπεράσει το 1 εκατ. μονάδες ετησίως. Σημείωσε επίσης ότι θα αγοράσει αμερικανικό LNG αξίας 3 δισ. δολαρίων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.