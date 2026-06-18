Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση του διπλού φονικού στο Αίγιο, καθώς προέκυψαν νέα στοιχεία από την εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστηρίων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα ρούχα του κατηγορούμενου, ενώ δεν βρέθηκε γενετικό υλικό (DNA) στα νύχια του θύματος και του φερόμενου ως δράστη. Επίσης, δεν βρέθηκαν αποτυπώματα του κατηγορούμενου ούτε στο όπλο, ούτε στο μαχαίρι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ..

Την ίδια ώρα, ο κατηγορούμενος έχει ορίσει ως τεχνικό σύμβουλο γνωστό γενετιστή, ο οποίος στο παρελθόν έχει συμμετάσχει στην εξιχνίαση πολύκροτων υποθέσεων. Ο σύμβουλος με εξειδικευμένα τεχνολογικά μέσα θα παρακολουθήσει τις εξετάσεις και τις αναλύσεις.

Τις προηγούμενες ημέρες, η έρευνα έδειξε ότι το κουζινομάχαιρο των 20 εκατοστών, το οποίο βρέθηκε κάτω από τη σορό της άτυχης 54χρονης, δεν έφερε κανένα απολύτως αποτύπωμα..

Εξαρχής οι αστυνομικοί εξέφραζαν την πεποίθηση πως το συγκεκριμένο πειστήριο δεν θα… «μιλήσει». Οι αρχές εκτιμούν ότι το μαχαίρι αφέθηκε εσκεμμένα στον χώρο του εγκλήματος –όπως και το όπλο τύπου φλόμπερ με το οποίο βλήθηκε στο κεφάλι ο 26χρονος– προκειμένου να στηθεί ένα σκηνικό «αλληλοεξόντωσης», σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ο 65χρονος Ιταλός σύζυγος της γυναίκας, ο οποίος το Σάββατο κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, εξακολουθεί να αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται, επαναλαμβάνοντας ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση.

Σύμφωνα με πηγές από την αστυνομία, ο 65χρονος δεν αποκλείεται να αλλοίωσε τα στοιχεία, προκειμένου να αποπροσανατολίσει την έρευνα της αστυνομίας.

Πηγή: skai.gr

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