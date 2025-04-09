Λογαριασμός
Τραμπ: Οι χώρες που θέλουν να συνάψουν εμπορικές συμφωνίες «μου φιλούν τον κω@@» (Βίντεο)

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι χώρες παρατάσσονται μια μια για να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις μαζί του

Τραμπ δασμοί

Οι παγκόσμιοι δασμοί που έχει επιβάλει ήταν ένα από το βασικό ζήτημα στο οποίο αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ της Τρίτης στην εκδήλωση δωρητών της Εθνικής Ρεπουμπλικανικής Επιτροπής του Κογκρέσου.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο αμερικανός πρόεδρος προέβη σε έναν τολμηρό ισχυρισμό λέγοντας ότι μία μία οι χώρες παρατάσσονται για να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις μαζί του αφού ξεκίνησε τις νέες εμπορικές του πολιτικές.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συνεχιζόμενη επιβολή δασμών ως μια «καλή και θρυλική κατάσταση» ενώ συνέχισε λέγοντας προκλητικά ότι «αυτές οι χώρες με καλούν, μου φιλούν τον κω@@… πεθαίνουν για να κάνουν μια συμφωνία. Παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε, κάντε μια συμφωνία. Θα κάνω τα πάντα».

«Και μετά θα δω κάποιον επαναστάτη Ρεπουμπλικανό - κάποιον που θέλει να σταθεί και να πει "νομίζω ότι το Κογκρέσο πρέπει να αναλάβει τις διαπραγματεύσεις". Επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν διαπραγματεύεστε όπως διαπραγματεύομαι εγώ» συνέχισε ο Τραμπ.

Έρχονται δασμοί και στις εισαγωγές φαρμάκων

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ θα ανακοινώσουν σύντομα έναν «σημαντικό» δασμό και στις εισαγωγές των φαρμάκων.

«Θα τιμολογήσουμε τα φαρμακευτικά μας προϊόντα και μόλις το κάνουμε αυτό, θα επιστρέψουν ορμητικά στη χώρα μας, επειδή είμαστε η μεγάλη αγορά», δήλωσε ο Τραμπ, αφού περιέγραψε πώς άλλες χώρες περιορίζουν τις τιμές των φαρμάκων.

«Θα φύγουν από την Κίνα, θα φύγουν από άλλα μέρη» προέβλεψε σχετικά με τους κατασκευαστές φαρμάκων.


 

