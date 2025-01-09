Λίβανος: Ο στρατηγός Ζοζέφ Αούν εξελέγη νέος πρόεδρος της χώρας

Το κοινοβούλιο του Λιβάνου εξέλεξε τον υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ αρχηγό του στρατού ως νέο πρόεδρο της χώρας, τερματίζοντας ένα πολυετές πολιτικό αδιέξοδο.

«Μία νέα εποχή στην ιστορία του Λιβάνου αρχίζει σήμερα», δήλωσε ο νεοεκλεγείς πρόεδρος ανακοινώνοντας ότι το λιβανικό κράτος θα έχει το μονοπώλιο των όπλων.

Ο αρχηγός του στρατού Τζόζεφ Αούν εξελέγη πρόεδρος μετά από δύο γύρους ψηφοφορίας. Σαουδική Αραβία και Ηνωμένες Πολιτείες υποστήριξαν την εκλογή του Αούν, ο οποίος βρίσκεται κοντά στην Ουάσιγκτον και το Ριάντ ενώ η εκλογή του δείχνει τη μειωμένη επιρροή της υποστηριζόμενης από το Ιράν ομάδας Χεζμπολάχ μετά τον καταστροφικό της πόλεμο με το Ισραήλ.

Μετά την εκλογή του στην προεδρία της χώρας, ο Αούν αποχώρησε από τη στρατιωτική του θέση, φτάνοντας στο κοινοβούλιο για να ορκιστεί πρόεδρος ντυμένος με πολιτικά ρούχα.

Το αποτέλεσμα αντανακλά τις αλλαγές στην ισορροπία ισχύος στον Λίβανο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή , με τη σιιτική μουσουλμανική Χεζμπολάχ να έχει πληγεί από τον πόλεμο του περασμένου έτους.

Παράλληλα, καταδεικνύει την αναβίωση της σαουδαραβικής επιρροής σε μια χώρα όπου ο ρόλος του Ριάντ είχε επισκιαστεί από το Ιράν και τη Χεζμπολάχ πριν από πολύ καιρό.

Η θέση του προέδρου είναι κενή από τη λήξη της θητείας του Μισέλ Αούν τον Οκτώβριο του 2022, καθώς οι βαθιά διχασμένες φατρίες δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν σε έναν υποψήφιο που κατάφερνε να κερδίσει αρκετές ψήφους στο κοινοβούλιο των 128 εδρών.

Ο Αούν δεν είχε τις 86 ψήφους που χρειάζονταν στον πρώτο γύρο, αλλά πέρασε το όριο με 99 ψήφους στον δεύτερο γύρο, σύμφωνα με τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Nabih Berri, αφού τον στήριξαν βουλευτές της Χεζμπολάχ και του σιίτη συμμάχου της από το Κίνημα Αμάλ.



Πηγή: skai.gr

