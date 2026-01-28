Μια απόφαση των τοπικών αρχών της Λαττάκειας (δυτικά) με την οποία απαγορεύεται στις γυναίκες που εργάζονται σε δημόσιες υπηρεσίες να πηγαίνουν μακιγιαρισμένες στη δουλειά προκάλεσε σάλο στη Συρία, με τους πολίτες να εκφράζουν ανησυχίες σήμερα για την περιστολή των ατομικών ελευθεριών.

Μετά την ανατροπή στα τέλη του 2024 του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, οι νέες ισλαμιστικές αρχές της Συρίας δεν έχουν επιβάλει περιορισμούς στη διαγωγή των πολιτών, όμως ορισμένα περιστατικά εγείρουν φόβους για τις πολιτικές ελευθερίες.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι χρήστες ανήρτησαν το αντίγραφο μιας εγκυκλίου της επαρχίας της Λαττάκειας με την οποία καλούνται οι αρμόδιες διοικήσεις να ζητήσουν από τις «γυναίκες υπαλλήλους να μην φορούν μακιγιάζ κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας τους», ειδάλλως θα βρεθούν αντιμέτωπες με κυρώσεις.

«Βάσει ποιου άρθρου και ποιου νόμου;», διερωτήθηκε η ακτιβίστρια Ρεέμ Τουρκ στο Facebook.

«Είστε τόσο γελοίοι που είναι σχεδόν θλιβερό», συμπλήρωσε.

Μετά τον σάλο, οι αρχές της επαρχίας εξέδωσαν μία ανακοίνωση όπου επιβεβαίωναν πως η απόφαση «δεν στοχεύει να (…) περιορίσει τις ατομικές ελευθερίες», αλλά να «ρυθμίσει την επαγγελματική εμφάνιση και να αποφύγει την υπερβολή χρήση καλλυντικών».

«Επιλύσατε το σύνολο των προβλημάτων της Λαττάκειας σε σημείο που σας απέμεινε το μακιγιάζ των γυναικών;», διερωτήθηκε στο Facebook ένας χρήστης, ο Τζάμπερ Κάσεμ.

Η Λαττάκεια, προπύργιο της μειονότητας των αλαουιτών στη Συρία και γενέτειρα του Μπασάρ αλ Άσαντ, υπήρξε θέατρο σφαγών τον Μάρτιο, που στοίχισαν τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους, στην πλειονότητάς του αλαουίτες.

Έκτοτε, κάτοικοι και μη κυβερνητικές οργανώσεις καταγγέλλουν περιστατικά απαγωγών, φόνων και άλλων παραβιάσεων στην επαρχία.

Η διεθνής κοινότητα προτρέπει τακτικά τη Δαμασκό να σέβεται τις ελευθερίες, να προστατεύει τα δικαιώματα των μειονοτικών ομάδων και των γυναικών.

Η εν λόγω απαγόρευση εφαρμόζεται την ώρα που οι Σύροι δεν διαπιστώνουν αξιοσημείωτη βελτίωση των συνθηκών ζωής τους, πάνω από έναν χρόνο μετά την πτώση Άσαντ και έπειτα από μια σειρά περιστατικών που αναζωπυρώνουν τους φόβους για τις ατομικές ελευθερίες.

Μεταξύ αυτών, μια απόφαση που ελήφθη το Σάββατο στην πόλη Αλ Ταλ, στην επαρχία της Δαμασκού, με τις αρχές να απαγορεύουν στους άνδρες να εργάζονται σε καταστήματα γυναικείων ρούχων.

