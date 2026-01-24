Φρεντέρικσεν: Είναι αφόρητο να αμφισβητείται ο ρόλος των συμμάχων στο Αφγανιστάν

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν χαρακτήρισε σήμερα «αφόρητη» την αμφισβήτηση από τον Ντόναλντ Τραμπ του ρόλου των συμμάχων του ΝΑΤΟ οι οποίοι, όπως είπε, «έμειναν λίγο μακριά από τις γραμμές του μετώπου» στο Αφγανιστάν.

«Καταλαβαίνω καλά το γεγονός ότι οι Δανοί βετεράνοι δήλωσαν ότι καμιά λέξη δεν μπορεί να περιγράψει πόσο πονάει αυτό», έγραψε η πρωθυπουργός στο Facebook.

«Είναι αφόρητο ο αμερικανός πρόεδρος να αμφισβητεί τη δέσμευση των συμμάχων στρατιωτών στο Αφγανιστάν», πρόσθεσε.

Η Φρεντέρικσεν έκανε τη δήλωση αυτή μετά την αγανάκτηση που εκφράσθηκε από την Ένωση των Δανών Βετεράνων, η οποία δήλωσε πως «δεν βρίσκει λέξεις» μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν βρίσκουμε τις λέξεις. Η Δανία ήταν ανέκαθεν στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών και δηλώσαμε παρόντες στις ζώνες κρίσης σε όλο τον κόσμο όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες μας το ζήτησαν», γράφει η ένωση σε ανακοίνωσή της.

Οι δανοί βετεράνοι κάλεσαν σε μια σιωπηλή πορεία το Σάββατο 31 Ιανουαρίου στην Κοπεγχάγη σε διαμαρτυρία εναντίον των επιθέσεων του Τραμπ.

Σε συνέντευξή του προχθές, Πέμπτη, στον αμερικανικό τηλεοπτικό σταθμό Fox News, ο αμερικανός πρόεδρος επέκρινε το ρόλο των άλλων χωρών μελών του ΝΑΤΟ στη διάρκεια των 20 ετών της σύγκρουσης, διαβεβαιώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν τους χρειάσθηκαν ποτέ».

Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ μαζί με ολόκληρη την πολιτική τάξη του Ηνωμένου Βασιλείου εξέφρασε χθες, Παρασκευή, την αγανάκτησή του για τις «προσβλητικές» και «ειλικρινά θλιβερές» δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύημφωνα με τις δανικές ένοπλες δυνάμεις, 44 δανοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους στο Αφγανιστάν: 37 σκοτώθηκαν στη μάχη και άλλοι 7 κατέληξαν έπειτα από ασθένεια, δυστύχημα ή άλλους τραυματισμούς.

«Η Δανία είναι η χώρα του ΝΑΤΟ που υπέστη τις μεγαλύτερες απώλειες ανά κάτοικο», υπογράμμισε η δανή πρωθυπουργός.

Ο πληθυσμός της Δανίας ήταν 5,4 εκατομμύρια κάτοικοι το 2003 και, σύμφωνα με το δανικό πρακτορείο ειδήσεων Ritzau, περίπου 12.000 δανοί στρατιώτες και πολίτες εστάλησαν στη διάρκεια των ετών στο Αφανιστάν.

«Η σκέψη μου πηγαίνει στους βετεράνους, στις οικογένειές σας και στους συγγενείς σας, οι οποίοι δεν άξιζαν σε καμιά περίπτωση αυτό», πρόσθεσε η Φρεντέρικσεν.

