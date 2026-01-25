Ιδρύεται «βρετανικό FBI» με αμερικανικό πρότυπο

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η βρετανική αστυνομία υφίσταται τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις στην ιστορία της, ενώ ήδη εκφράζονται αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητά τους.

Σκάνδαλα ανάρμοστης συμπεριφοράς αστυνομικών και ανεπάρκειες στην αντιμετώπισή τους έχουν κλονίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στο αστυνομικό σύστημα.

Η υπουργός Εσωτερικών, Σαμπάνα Μαχμούντ, αναλαμβάνει τη δημιουργία της νέας Εθνικής Αστυνομικής Υπηρεσίας (NPS) σε Αγγλία και Ουαλία, προσπαθώντας να επιφέρει άμεσες αλλαγές.

Η βρετανική αστυνομία βρίσκεται μπροστά στις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις που έχει υποστεί ως σήμερα. Οι αντιδράσεις όμως για το αν αυτές θα είναι και αποτελεσματικές έχουν ήδη αρχίσει.Ανταπόκριση από το Λονδίνο



Το τελευταίο διάστημα η βρετανική αστυνομία βρίσκεται υπό λεπτομερή έλεγχο. Σκάνδαλα για ανάρμοστη συμπεριφορά αστυνομικών αλλά και αδυναμία εντόπισης τέτοιων περιστατικών από ανώτερα στελέχη έχουν κλονίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το σύστημα.

Πηγή: Deutsche Welle

Η κυβέρνηση βρίσκεται κάπου στη μέση. Από τη μία, η αστυνόμευση είναι, κατ’ αρχήν, λειτουργικά ανεξάρτητη. Από την άλλη, είναι αυτή που μπορεί να επιφέρει άμεσα αλλαγές. Η υπουργός Εσωτερικών, Σαμπάνα Μαχμούντ φαίνεται να αναλαμβάνει τα ηνία δημιουργώντας την NPS, την νέα Εθνική Αστυνομική Υπηρεσία σε Αγγλία και Ουαλία.Το νέο αυτό εγχείρημα λανσάρεται ως το «βρετανικό FBI» και σχολιάζεται ως απαραίτητη αλλαγή μιας αστυνόμευσης που έχει κολλήσει σε «έναν διαφορετικό αιώνα», όπως σχολίασε η ίδια η υπουργός.Ποιες οι αλλαγές και πού επικεντρώνονται;Οι λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές, αύριο Δευτέρα, όμως ήδη έχουν σκιαγραφηθεί κάποιες αλλαγές. Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εσωτερικών, που επικαλούνται οι Times, τα πλάνα της υπουργού χωρίζουν την αστυνόμευση σε τρία σημεία: το κορυφαίο, το οποίο και θα επικεντρώνεται σε μεγάλα και διεθνή εγκλήματα, το δεύτερο, το οποίο θα εστιάζει σε σοβαρές και πολύπλοκες έρευνες και το τρίτο, το οποίο θα ασχολείται με όσα επηρεάζουν τις τοπικές κοινότητες.Η υπουργός παράλληλα πρόσθεσε ότι η νέα αυτή υπηρεσία θα έχει «ταλέντα διεθνούς κλάσεως αλλά και άκρως εξελιγμένη τεχνολογία ώστε να εντοπίζει και να συλλαμβάνει τους επικίνδυνους εγκληματίες».Οι υπάρχουσες υπηρεσίες θα ενοποιηθούν κάτω από τον ίδιο οργανισμό, όπως η Ενιαία Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος (National Crime Agency) και περιφερειακές μονάδες. Άλλωστε, νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η Μαχμούντ είχε δηλώσει ότι θέλει να μειώσει δραστικά τους αστυνομικούς οργανισμούς, από 43 που είναι τώρα σε 12 μεγάλους.Η νέα υπηρεσία, η οποία θα επικεντρώνεται στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της απάτης και των εγκληματικών οργανώσεων, αν και θα καλύπτει τα δύο έθνη Αγγλίας και Ουαλίας, θα μπορεί να λειτουργεί και ευρύτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο, δηλαδή σε Σκωτία και Βόρεια Ιρλανδία, ορίζοντας συγκεκριμένα πρότυπα και εκπαίδευση.Θα διευθύνεται από έναν Εθνικό αστυνομικό επίτροπο ο οποίος και θα γίνει ο ανώτερος αρχηγός της αστυνομίας στην χώρα, παίρνοντας τα σκήπτρα από τον αρχηγό της Μητροπολιτικής αστυνομίας του Λονδίνου.Οι αντιδράσεις έχουν ήδη ξεκινήσειΤο υπουργείο επεσήμανε ότι οι μεταρρυθμίσεις είναι αναγκαίες καθώς οι υπάλληλοι της τοπικής αστυνομίας έχουν επιβαρυνθεί στην προσπάθεια αντιμετώπισης σοβαρών εγκλημάτων, χωρίς να έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση και αδυνατούν να διαχειριστούν καθημερινά περιστατικά, όπως κλοπές ή αντικοινωνικές συμπεριφορές.Ο «σκιώδης υπουργός», Κρις Φιλπ, δήλωσε ότι «οι νέες αλλαγές δεν πρέπει να γίνουν εις βάρος της τοπικής αστυνόμευσης». Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι αριθμοί της εγκληματικότητας έχουν συνολικά μειωθεί, όμως τα ποσοστά «καθημερινών αδικημάτων» έχουν ανέβει και έχουν χαρακτηριστεί ως «επιδημία», με εκατοντάδες κλοπές κινητών, σουπερμάρκετ και άλλων προσωπικών αντικειμένων καθημερινά.Ο γενικός διευθυντής μιας εκ των υπηρεσιών που θα συγχωνευτούν, Γκρέιαμ Μπίγκερ, υποστήριξε το νέο εγχείρημα λέγοντας ότι «το γενικότερο αστυνομικό σύστημα της χώρας είναι απαρχαιωμένο. Το έγκλημα έχει αλλάξει, η τεχνολογία έχει αλλάξει και ο τρόπος που αντιδρούμε πρέπει να αλλάξει».Πάντως, στις νέες τεχνολογίες που θα αγοραστούν συμπεριλαμβάνεται και η αναγνώριση προσώπου κάτι που ακτιβιστές έχουν επισημάνει ότι παραβιάζει την ιδιωτικότητα, γεννώντας ταυτόχρονα και ζητήματα μεροληψίας. Παράλληλα, όπως έχει γίνει γνωστό, στα πλάνα συμπεριλαμβάνεται μεγαλύτερη δυνατότητα παρέμβασης από τους υπουργούς, κάτι που έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στα ανώτερα στελέχη της αστυνομίας.Μένει να δούμε τι θα γίνει αύριο, όταν και θα αποκαλυφθούν όλες οι λεπτομέρειες του βρετανικού εγχειρήματος.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.